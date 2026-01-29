Одне гучне рішення Зеленського призвело до небаченої істерики у Кремлі: що відомо

Після офіційного призначення Кирила Буданова на посаду керівника Офісу президента України 2 січня 2026 року в російському інформаційному просторі почали активно зростати панічні настрої. Як повідомляють “Новини Live”, реакція російських медіа на заяви Буданова щодо майбутнього України часто характеризується перебільшеними страхами та драматичними оцінками, що формує образ українського посадовця як “небезпечного ворога”.

Кирило Буданов очолить Офіс Президента. Фото: УНІАН

Такі наративи активно поширюються як у телевізійних ефірах, так і в соціальних мережах. Зокрема, Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило перехоплення, яке свідчить про емоційне занепокоєння росіян, зокрема жінки, що прокоментувала призначення Буданова, назвавши його “фашистом”.

За даними ГУР, подібні реакції вказують на зростання тривоги серед громадян РФ, особливо у прикордонних регіонах, що пов’язують із внутрішньополітичними процесами в Україні та кадровими рішеннями її керівництва. Паралельно у соцмережах шириться відео з коментарями російської журналістки Ольги Скабєєвої, яка описує призначення Буданова, використовуючи терміни “суворий” та “тероризм” щодо його ролі у сфері безпеки.

Російські ЗМІ намагаються пов’язати посилення українського безпекового сектору з нібито “терористичним курсом”, а Буданова позиціонують як символ цієї стратегії. Призначення подається як доказ неможливості мирного врегулювання та “посилення терористичного характеру” української політики. Українські експерти відзначають, що пропагандисти свідомо інтегрують цю тему у ширший наратив Кремля про нібито агресивні наміри України, звинувачуючи її у “тероризмі” та здійснюючи інформаційний тиск на західних партнерів.

