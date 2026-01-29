logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.77

EUR/UAH

51.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Випробування внутрішньої температури: розкрито справжню мету заяв РФ про енергетичне перемир’я
commentss НОВИНИ Всі новини

Випробування внутрішньої температури: розкрито справжню мету заяв РФ про енергетичне перемир’я

Ситуація залишилася без змін, а російським військовим кореспондентам довіряти не слід, вважає Анатолій Храпчинський

29 січня 2026, 11:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Заяви про можливе енергетичне перемир’я з боку Росії, ймовірно, є своєрідним "тестом внутрішньої температури" в самій країні, вважає офіцер резерву Повітряних сил Збройних сил України та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський. У коментарі УНІАН він зазначив, що наразі жодних реальних змін у дії російських сил щодо енергетичної інфраструктури України не спостерігається, а інформації від російських військових кореспондентів довіряти не слід.

Випробування внутрішньої температури: розкрито справжню мету заяв РФ про енергетичне перемир’я

За словами Храпчинського, поширення повідомлень про нібито припинення ударів по енергетичних об’єктах може бути спробою оцінити реакцію російського суспільства на можливі домовленості. "Радше за все, воєнкори просто перевіряють, як населення сприйме такі заяви, чи буде підтримка, і чи варто продовжувати ці ініціативи", — пояснив він, додавши, що ситуацію слід уважно відстежувати протягом дня.

Раніше в ефірі російських каналів військових журналістів активно з’являлася інформація про те, що, нібито, Росії заборонено завдавати ударів по українських енергетичних об’єктах. Пізніше повідомлення уточнювали, що аналогічна заборона нібито поширюється і на удари по території Росії.

Костянтин Немічев, засновник підрозділу Kraken, прокоментував цю ситуацію, зазначивши, що на перший погляд енергетичне перемир’я дійсно нібито діє з обох сторін, проте справжні результати будуть зрозумілі лише після практичної перевірки.

Разом із тим, відомий український аналітик під псевдонімом "Миколаївський Ваньок" наголосив, що остаточне рішення про припинення ударів по енергетиці між сторонами ще не ухвалене. Це означає, що українському суспільству слід залишатися уважним і не приймати будь-які заяви за чисту монету.

Як вже писали "Коментарі", західні партнери, ймовірно, планують розмістити свої війська безпосередньо на лінії розмежування, що фактично може призвести до припинення активних бойових дій без реального вирішення конфлікту. Таку думку в ефірі "Ранок.LIVE" висловив командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини