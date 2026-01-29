Заяви про можливе енергетичне перемир’я з боку Росії, ймовірно, є своєрідним "тестом внутрішньої температури" в самій країні, вважає офіцер резерву Повітряних сил Збройних сил України та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський. У коментарі УНІАН він зазначив, що наразі жодних реальних змін у дії російських сил щодо енергетичної інфраструктури України не спостерігається, а інформації від російських військових кореспондентів довіряти не слід.

За словами Храпчинського, поширення повідомлень про нібито припинення ударів по енергетичних об’єктах може бути спробою оцінити реакцію російського суспільства на можливі домовленості. "Радше за все, воєнкори просто перевіряють, як населення сприйме такі заяви, чи буде підтримка, і чи варто продовжувати ці ініціативи", — пояснив він, додавши, що ситуацію слід уважно відстежувати протягом дня.

Раніше в ефірі російських каналів військових журналістів активно з’являлася інформація про те, що, нібито, Росії заборонено завдавати ударів по українських енергетичних об’єктах. Пізніше повідомлення уточнювали, що аналогічна заборона нібито поширюється і на удари по території Росії.

Костянтин Немічев, засновник підрозділу Kraken, прокоментував цю ситуацію, зазначивши, що на перший погляд енергетичне перемир’я дійсно нібито діє з обох сторін, проте справжні результати будуть зрозумілі лише після практичної перевірки.

Разом із тим, відомий український аналітик під псевдонімом "Миколаївський Ваньок" наголосив, що остаточне рішення про припинення ударів по енергетиці між сторонами ще не ухвалене. Це означає, що українському суспільству слід залишатися уважним і не приймати будь-які заяви за чисту монету.

Як вже писали "Коментарі", західні партнери, ймовірно, планують розмістити свої війська безпосередньо на лінії розмежування, що фактично може призвести до припинення активних бойових дій без реального вирішення конфлікту. Таку думку в ефірі "Ранок.LIVE" висловив командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі.