Испытание внутренней температуры: раскрыта истинная цель заявлений РФ об энергетическом перемирии

Заявления о возможном энергетическом перемирии со стороны России, по всей видимости, являются своеобразным "тестом внутренней температуры" в самой стране, считает офицер резерва Воздушных сил Вооруженных сил Украины и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский. В комментарии УНИАН он отметил, что пока никаких реальных изменений в действиях российских сил по энергетической инфраструктуре Украины не наблюдается, а информации от российских военных корреспондентов доверять не следует.

Фото: из открытых источников

По словам Храпчинского, распространение сообщений о якобы прекращении ударов по энергетическим объектам может быть попыткой оценить реакцию российского общества на возможные договоренности. "Скорее всего, военкоры просто проверяют, как население воспримет такие заявления, будет ли поддержка и стоит ли продолжать эти инициативы", — пояснил он, добавив, что ситуацию следует внимательно отслеживать в течение дня.

Ранее в эфире российских каналов военных журналистов активно появлялась информация о том, что якобы России запрещено наносить удары по украинским энергетическим объектам. Позже сообщения уточняли, что аналогичный запрет якобы распространяется и на удары по территории России.

Константин Немичев, основатель подразделения Kraken, прокомментировал эту ситуацию, отметив, что на первый взгляд энергетическое перемирие действительно якобы действует с обеих сторон, однако настоящие результаты будут ясны только после практической проверки.

Вместе с тем известный украинский аналитик под псевдонимом "Николаевский Ваньок" подчеркнул, что окончательное решение о прекращении ударов по энергетике между сторонами еще не принято. Это означает, что украинскому обществу следует оставаться внимательным и не принимать каких-либо заявлений за чистую монету.

