После официального назначения Кирилла Буданова на должность руководителя Офиса президента Украины 2 января 2026 г. в российском информационном пространстве начали активно расти панические настроения. Как сообщают "Новости Live", реакция российских медиа на заявления Буданова относительно будущего Украины часто характеризуется преувеличенными страхами и драматическими оценками, что формирует образ украинского чиновника как "опасного врага".

Кирилл Дмитриев. Фото: РБК

Такие нарративы активно распространяются как в телевизионных эфирах, так и в социальных сетях. В частности, Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало перехват, свидетельствующий об эмоциональной обеспокоенности россиян, в частности женщины, прокомментировавшей назначение Буданова, назвав его "фашистом".

По данным ГУР, подобные реакции указывают на растущую тревогу среди граждан РФ, особенно в приграничных регионах, связывающих с внутриполитическими процессами в Украине и кадровыми решениями ее руководства. Параллельно в соцсетях распространяется видео с комментариями российской журналистки Ольги Скабеевой, описывающей назначение Буданова, используя термины "строгий" и "терроризм" относительно его роли в сфере безопасности.

Российские СМИ пытаются связать усиление украинского сектора безопасности с якобы "террористическим курсом", а Буданова позиционируют как символ этой стратегии. Назначение представляется как доказательство невозможности мирного урегулирования и усиления террористического характера украинской политики. Украинские эксперты отмечают, что пропагандисты сознательно интегрируют эту тему в более широкий нарратив Кремля о якобы агрессивных намерениях Украины, обвиняя ее в "терроризме" и оказывая информационное давление на западных партнеров.

Как уже писали "Комментарии", заявления о возможном энергетическом перемирии со стороны России, по всей видимости, являются своеобразным "тестом внутренней температуры" в самой стране, считает офицер резерва Воздушных сил Вооруженных сил Украины и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский.