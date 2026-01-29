Даже в случае наихудшего развития событий Киев не останется полностью без электроэнергии, несмотря на постоянные атаки со стороны РФ. Тем не менее, вопрос теплообеспечения в столице остается серьезной проблемой, предупреждает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире "КИЕВ24".

Фото: из открытых источников

"Даже в критическом сценарии определенная часть электроэнергии будет доступна, прежде всего благодаря атомным энергоблокам. А вот с тепловой генерацией ситуация намного сложнее. Враг понимает, что полностью разрушить электроснабжение невозможно, так что основной его целью становится нарушение теплоснабжения в крупных городах", — подчеркнул эксперт.

Одним из вариантов решения проблемы, по словам Омельченко, могут стать модульные миникотельные, но они не способны полностью заменить крупные ТЭЦ Киева. Специалисты пытаются восстановить поврежденное оборудование и обеспечить его доставку и монтаж в столице.

"Вопрос только в том, сколько времени понадобится на транспортировку и установку техники. По всей вероятности, это может произойти уже весной", — добавил он.

Эксперт отмечает, что ситуация с теплоснабжением в крупных городах остается критической. Пока частично решается вопрос обновления оборудования, жителям приходится адаптироваться к новым реалиям: экономить энергию, пользоваться переносными источниками тепла и соблюдать правила безопасного использования бытовых электроприборов.

Портал "Комментарии" уже писал, что после официального назначения Кирилла Буданова на должность руководителя Офиса президента Украины 2 января 2026 года в российском информационном пространстве начали активно расти панические настроения. Как сообщают "Новости Live", реакция российских медиа на заявления Буданова относительно будущего Украины часто характеризуется преувеличенными страхами и драматическими оценками, что формирует образ украинского чиновника как "опасного врага".