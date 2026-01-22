«Зомбі-ракети» над Україною: РФ застосувала нову смертельну зброю

Під час масованої повітряної атаки РФ по Україні 20 січня російські війська застосували безпрецедентний набір засобів поразки: одну гіперзвукову ракету "Циркон", здатну нести ядерний заряд, 18 балістичних та 15 крилатих ракет, а також 339 безпілотників. За оцінками, відображення цього удару коштувало Україні приблизно 80 млн євро.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

Однак особливу увагу привернула аналітиків одна ракета, якій вдалося прорвати українську систему ППО. Як пише The Telegraph, Росія вперше застосувала навчальну ракету РМ-48У, яку раніше зняли з озброєння. Ці ракети використовувалися як мішені для тренувальних стрільб комплексів С-300 і С-400, але тепер були повернуті в дію як наступальна зброя.

Видання зазначає, що Україна змушена збивати такі "ожили зомбі-ракети" за допомогою дорогих сучасних систем ППО, що може бути частиною нової тактики Москви щодо виснаження українських ресурсів. РМ-48У є модифікацією зенітних ракет 5В55 або 48Н6 зі строком служби, що закінчився, які легко адаптувати під ударні завдання.

Такі ракети здатні нести бойове навантаження вагою від 133 до 180 кг. Поки неясно, чи мала ракета, яка прорвала ППО, повноцінну бойову частину чи використовувалася як приманка. Російські експерти визнають, що на базі списаних ракет тепер створюються вироби класу земля-земля з додаванням бойової частини.

Хоча точність подібних ракет, ймовірно, невисока, їхнє масове застосування збільшує щільність ударів по українських містах і перевантажує систему ППО. Експерти наголошують: використання РМ-48У не говорить про брак озброєнь у РФ, а свідчить про прагнення задіяти всі доступні кошти, оскільки вартість таких ракет для Росії мінімальна, а ефект – виснажливий для оборони України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — які проблеми з ракетами зараз росіяни: чи є шанс, що їхні запаси закінчуються.



