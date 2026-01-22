«Зомби-ракеты» над Украиной: РФ применила новое смертельное оружие

Во время массированной воздушной атаки РФ по Украине 20 января российские войска применили беспрецедентный набор средств поражения: одну гиперзвуковую ракету "Циркон", способную нести ядерный заряд, 18 баллистических и 15 крылатых ракет, а также 339 беспилотников. По оценкам, отражение этого удара обошлось Украине примерно в 80 млн евро.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Однако особое внимание аналитиков привлекла одна ракета, которой удалось прорвать украинскую систему ПВО. Как пишет The Telegraph, Россия впервые применила учебную ракету РМ-48У, ранее снятую с вооружения. Эти ракеты использовались в качестве мишеней для тренировочных стрельб комплексов С-300 и С-400, но теперь были возвращены в строй как наступательное оружие.

Издание отмечает, что Украина вынуждена сбивать такие "ожившие зомби-ракеты" с помощью дорогих современных систем ПВО, что может быть частью новой тактики Москвы по истощению украинских ресурсов. РМ-48У является модификацией зенитных ракет 5В55 или 48Н6 с истекшим сроком службы, которые легко адаптировать под ударные задачи.

Такие ракеты способны нести боевую нагрузку весом от 133 до 180 кг. Пока неясно, имела ли ракета, прорвавшая ПВО, полноценную боевую часть или использовалась как приманка. Российские эксперты признают, что на базе списанных ракет теперь создаются изделия класса "земля-земля" с добавлением боевой части.

Хотя точность подобных ракет, вероятно, невысока, их массовое применение увеличивает плотность ударов по украинским городам и перегружает систему ПВО. Эксперты подчеркивают: использование РМ-48У не говорит о нехватке вооружений у РФ, а свидетельствует о стремлении задействовать все доступные средства, поскольку стоимость таких ракет для России минимальна, а эффект – изнуряющий для обороны Украины.

