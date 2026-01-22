Какие проблемы с ракетами сейчас у россиян: есть ли шанс, что их запасы заканчиваются

Рубрики
В 2022 году активно распространялось мнение о том, что санкции, введенные против РФ, подкосят вражеский ВПК и уже через пару лет в РФ не только не останется ракет, но страна-агрессор потеряет возможность производить новейшие образцы оружия. Есть ли проблемы с ракетами сейчас у россиян? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив нения экспертов.
Ракетный удар. Фото: из открытых источников
Военнослужащий 413-го полка СБС Рейд, эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский заявил в эфире "Radio NV", что производство ракет у россиян налажено, но им приходится все время быть на грани исчерпания запасов из-за высокой интенсивности обстрелов Украины.
Киричевский отмечает, что россияне бьют по Украине настолько интенсивно, что даже не успевают создавать запасы. При этом он добавил, что, если брать официальную статистику за 2025 год, то получается, что россияне отстреляли почти все, что произвели ранее — и так повторяется.
Он добавил, что в случае с "Шахедами" есть определенный нюанс, поскольку эти дроны не прибывают с завода подготовленными, снаряженными, заправленными, с готовностью самостоятельно стартовать.
По его словам, сегодня много разговоров о какой-то мифической ракете "Искандер-И". Он добавил, что с такой информацией нужно работать осторожно.
Офицер резерва Воздушных сил ВСУ, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский заявил в эфире канала Эспрессо, что во время обстрелов Украины враг пытается испытывать различные типы ракет с целью их дальнейшей продажи на международном рынке.
Он напомнил, что ракеты "Циркон" являются противокорабельными. Поэтому, по мнению эксперта, российские военные, когда атаковали этой ракетой Винницу, искали какой-то американский эсминец, поэтому именно туда направляли ракету.
Эксперт также отметил, что часто разработки, которыми россияне запугивают Украину, очень дорогостоящие.
То же самое, как добавил Храпчинский, касается и "Кинжалов", и любого другого дорогостоящего оружия.
