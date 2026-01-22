Какие проблемы с ракетами сейчас у россиян: есть ли шанс, что их запасы заканчиваются

В 2022 году активно распространялось мнение о том, что санкции, введенные против РФ, подкосят вражеский ВПК и уже через пару лет в РФ не только не останется ракет, но страна-агрессор потеряет возможность производить новейшие образцы оружия. Есть ли проблемы с ракетами сейчас у россиян? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив нения экспертов.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Россияне всегда работают на грани фола

Военнослужащий 413-го полка СБС Рейд, эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский заявил в эфире "Radio NV", что производство ракет у россиян налажено, но им приходится все время быть на грани исчерпания запасов из-за высокой интенсивности обстрелов Украины.

"Если брать интенсивность ударов, которую россияне поддерживают постоянно, то они всегда работают на грани фола, то есть на грани исчерпания запасов. С одной стороны, это не означает, что у них плохо с производством. Они просто решили бомбить интенсивнее", — высказался эксперт.

Киричевский отмечает, что россияне бьют по Украине настолько интенсивно, что даже не успевают создавать запасы. При этом он добавил, что, если брать официальную статистику за 2025 год, то получается, что россияне отстреляли почти все, что произвели ранее — и так повторяется.

"Вот так у них эта машина террора и работает", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в случае с "Шахедами" есть определенный нюанс, поскольку эти дроны не прибывают с завода подготовленными, снаряженными, заправленными, с готовностью самостоятельно стартовать.

"Россияне также являются биологическими существами, у которых есть жировая прослойка, кровь и другие элементы, присущие биологическому организму. Они мерзнут. На морозе подготовить "Шахед" к запуску сложно", — подчеркнул эксперт.

По его словам, сегодня много разговоров о какой-то мифической ракете "Искандер-И". Он добавил, что с такой информацией нужно работать осторожно.

Существуют два пути, которые Россия активно использует

Офицер резерва Воздушных сил ВСУ, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский заявил в эфире канала Эспрессо, что во время обстрелов Украины враг пытается испытывать различные типы ракет с целью их дальнейшей продажи на международном рынке.

Он напомнил, что ракеты "Циркон" являются противокорабельными. Поэтому, по мнению эксперта, российские военные, когда атаковали этой ракетой Винницу, искали какой-то американский эсминец, поэтому именно туда направляли ракету.

"И именно потому, что они не нашли там никакого эсминца, эта ракета никуда не попала", — рассказал Храпчинский.

Эксперт также отметил, что часто разработки, которыми россияне запугивают Украину, очень дорогостоящие.

"Существуют два пути, которые Россия активно использует. Первый — запугивание, как в случае с "Орешником". Также испытания своих средств поражения, которые они затем хотят активно продавать всему миру. Поскольку "Циркон" довольно перспективная ракета для продажи на международных рынках, например, в странах Арабского полуострова. Поэтому они пытаются ее как-то испытывать, отрабатывать для того, чтобы потом добавить, что эти ракеты были испытаны в условиях боевых действий", — пояснил эксперт.

То же самое, как добавил Храпчинский, касается и "Кинжалов", и любого другого дорогостоящего оружия.

