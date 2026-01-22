Які проблеми з ракетами зараз у росіян: чи є шанс, що їхні запаси закінчуються

Рубрики
У 2022 році активно поширювалася думка про те, що санкції, введені проти РФ, підкосять ворожий ВПК і вже за кілька років у РФ не тільки не залишиться ракет, а й країна-агресор втратить можливість виробляти новітні зразки зброї. Чи є проблеми з ракетами зараз у росіян? Видання "Коментарі" розбиралося в цій темі, вивчивши експертів.
Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел
Військовослужбовець 413 полку СБС Рейд, експерт із озброєнь Defense Express Іван Киричевський заявив в ефірі "Radio NV", що виробництво ракет у росіян налагоджено, але їм доводиться весь час бути на межі вичерпання запасів через високу інтенсивність обстрілів України.
Киричевський зазначає, що росіяни б'ють Україною настільки інтенсивно, що навіть не встигають створювати запаси. При цьому він додав, що якщо брати офіційну статистику за 2025 рік, то виходить, що росіяни відстріляли майже все, що зробили раніше — і так повторюється.
Він додав, що у випадку з "Шахедами" є певний нюанс, оскільки ці дрони не прибувають із заводу підготовленими, спорядженими, заправленими, охоче самостійно стартувати.
За його словами, сьогодні багато розмов про якусь міфічну ракету "Іскандер-І". Він додав, що із такою інформацією потрібно працювати обережно.
Офіцер резерву Повітряних сил ЗСУ, директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський заявив в ефірі каналу Еспресо, що під час обстрілів України ворог намагається випробовувати різні типи ракет з метою їхнього подальшого продажу на міжнародному ринку.
Він нагадав, що ракети "Циркон" протикорабельні. Тому, на думку експерта, російські військові, коли атакували цією ракетою Вінницю, шукали якогось американського есмінця, тому саме туди направляли ракету.
Експерт також зазначив, що часто розробки, якими росіяни залякують Україну, є дуже дорогими.
Те саме, як додав Храпчинський, стосується і "Кинджалів", і будь-якої іншої дорогої зброї.
