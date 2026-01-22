Які проблеми з ракетами зараз у росіян: чи є шанс, що їхні запаси закінчуються

У 2022 році активно поширювалася думка про те, що санкції, введені проти РФ, підкосять ворожий ВПК і вже за кілька років у РФ не тільки не залишиться ракет, а й країна-агресор втратить можливість виробляти новітні зразки зброї. Чи є проблеми з ракетами зараз у росіян? Видання "Коментарі" розбиралося в цій темі, вивчивши експертів.

Росіяни завжди працюють на межі фолу

Військовослужбовець 413 полку СБС Рейд, експерт із озброєнь Defense Express Іван Киричевський заявив в ефірі "Radio NV", що виробництво ракет у росіян налагоджено, але їм доводиться весь час бути на межі вичерпання запасів через високу інтенсивність обстрілів України.

"Якщо брати інтенсивність ударів, яку росіяни підтримують постійно, то вони завжди працюють на межі фолу, тобто на межі вичерпання запасів. З одного боку, це не означає, що у них погано з виробництвом. Вони просто вирішили бомбардувати інтенсивніше", — висловився експерт.

Киричевський зазначає, що росіяни б'ють Україною настільки інтенсивно, що навіть не встигають створювати запаси. При цьому він додав, що якщо брати офіційну статистику за 2025 рік, то виходить, що росіяни відстріляли майже все, що зробили раніше — і так повторюється.

"Ось так у них ця машина терору і працює", — наголосив експерт.

Він додав, що у випадку з "Шахедами" є певний нюанс, оскільки ці дрони не прибувають із заводу підготовленими, спорядженими, заправленими, охоче самостійно стартувати.

"Росіяни також є біологічними істотами, які мають жировий прошарок, кров та інші елементи, притаманні біологічному організму. Вони мерзнуть. На морозі підготувати "Шахед" до запуску складно", — підкреслив експерт.

За його словами, сьогодні багато розмов про якусь міфічну ракету "Іскандер-І". Він додав, що із такою інформацією потрібно працювати обережно.

Існують два шляхи, які Росія активно використовує

Офіцер резерву Повітряних сил ЗСУ, директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський заявив в ефірі каналу Еспресо, що під час обстрілів України ворог намагається випробовувати різні типи ракет з метою їхнього подальшого продажу на міжнародному ринку.

Він нагадав, що ракети "Циркон" протикорабельні. Тому, на думку експерта, російські військові, коли атакували цією ракетою Вінницю, шукали якогось американського есмінця, тому саме туди направляли ракету.

"І саме тому, що вони не знайшли там жодного есмінця, ця ракета нікуди не влучила", — розповів Храпчинський.

Експерт також зазначив, що часто розробки, якими росіяни залякують Україну, є дуже дорогими.

"Існують два шляхи, які Росія активно використовує. Перший — залякування, як у випадку "Орешника". Також випробовування своїх засобів ураження, які вони потім хочуть активно продавати всьому світу. Оскільки, "Циркон" доволі перспективна ракета для продажу на міжнародних ринках, наприклад, в країнах Арабського півострова. Тому, вони намагаються її якоїсь випробовувати, напрацьовувати для того, щоб потім додати, що ці ракети були випробувані в умовах бойових дій", — пояснив експерт.

Те саме, як додав Храпчинський, стосується і "Кинджалів", і будь-якої іншої дорогої зброї.

