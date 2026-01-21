Куда целится Россия, нанося новые удары по Украине: что ждет замерзающие дома

Россия продолжает энергетическую войну против Украины, нанося удары по мирным населенным пунктам и заставляя страдать украинцев. Куда целиться враг во время последних ударов? Удастся ли правительству, несмотря на сложную ситуацию, обеспечить дома с электроотоплением бесперебойной подачей электричества? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Есть разные сценарии

Энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев отметил, что Россия в очередной раз нацелилась на столичные ТЭЦ 5 и ТЭЦ-6, оставив без отопления тысячи домов в Киеве. В итоге из домов, оставшихся без тепла, придется снова сливать воду.

"Целями врага в очередной раз были ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, поэтому без тепла у нас весь Левый берег Киева. Мы понимаем, что у врага была задача не столько обесточить, сколько обрезать теплоснабжение для Киева. Как раз этой цели враг достиг", — отметил эксперт.

В то же время эксперт отметил, что на время ремонта на атакованных ТЭЦ часть жителей Левобережья столицы могут переключить, в частности, на отопление от завода "Энергия".

"Самая тяжелая ситуация с теплом будет на Троещине – это Днепровский и Деснянский районы", – отметил Игнатьев.

Срок восстановления теплоснабжения с ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 будет зависеть от того, какие повреждения. По его словам, во время одной из предыдущих атак Россия била по паровым котлам.

"Если повреждены паровые котлы, то ремонт можно провести непосредственно на площадке, и он займет до недели, если будут сварщики и все необходимое", — сказал эксперт.

Он добавляет, если же пострадает генерирующее оборудование, то его не всегда можно восстановить, а на изготовление нового уйдут месяцы.

Нужно внести изменения в подзаконные акты

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в интервью "УНИАН" заявил, что хоть правительство публично и пообещало не отключать свет в домах с электроотоплением, для большинства домов реализовать эту идею будет невозможно.

Эксперт пояснил, что для того, чтобы запретить отключать свет в домах с электроотоплением, нужно внести изменения в подзаконные акты. Эксперт дал понять, что это будет не быстро из-за бюрократической волокиты.

"В течение десяти дней можно подготовить решение (о запрете отключать свет в домах с электроотоплением – ред.). Далее будет технологическая процедура, потому что само решение потребует изменения подзаконных актов, изменения тех же списков (защищенных потребителей – ред.)… У меня есть большие сомнения, что это удастся сделать до конца отопительного сезона", – отметил эксперт.

Примером такой волокиты эксперт называет работу над новой методикой определения защищенных потребителей.

"До сих пор не разработана методика определения защищенных потребителей, и соответствующий перечень до сих пор не пересмотрен, хотя соответствующее задание Кабинет министров давал Минэнерго еще в позапрошлом году, а президент поднимал этот вопрос 2,5 года назад", – констатировал Рябцев.

В то же время эксперт допускает, что отдельным домам с электроотоплением, которые замерзают, могут запретить отключать свет. Но это не будет массово.

