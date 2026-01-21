Куда целится Россия, нанося новые удары по Украине: что ждет замерзающие дома

Рубрики
Россия продолжает энергетическую войну против Украины, нанося удары по мирным населенным пунктам и заставляя страдать украинцев. Куда целиться враг во время последних ударов? Удастся ли правительству, несмотря на сложную ситуацию, обеспечить дома с электроотоплением бесперебойной подачей электричества? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Отопление в домах украинцев. Фото: из открытых источников
Энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев отметил, что Россия в очередной раз нацелилась на столичные ТЭЦ 5 и ТЭЦ-6, оставив без отопления тысячи домов в Киеве. В итоге из домов, оставшихся без тепла, придется снова сливать воду.
В то же время эксперт отметил, что на время ремонта на атакованных ТЭЦ часть жителей Левобережья столицы могут переключить, в частности, на отопление от завода "Энергия".
Срок восстановления теплоснабжения с ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 будет зависеть от того, какие повреждения. По его словам, во время одной из предыдущих атак Россия била по паровым котлам.
Он добавляет, если же пострадает генерирующее оборудование, то его не всегда можно восстановить, а на изготовление нового уйдут месяцы.
Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в интервью "УНИАН" заявил, что хоть правительство публично и пообещало не отключать свет в домах с электроотоплением, для большинства домов реализовать эту идею будет невозможно.
Эксперт пояснил, что для того, чтобы запретить отключать свет в домах с электроотоплением, нужно внести изменения в подзаконные акты. Эксперт дал понять, что это будет не быстро из-за бюрократической волокиты.
Примером такой волокиты эксперт называет работу над новой методикой определения защищенных потребителей.
В то же время эксперт допускает, что отдельным домам с электроотоплением, которые замерзают, могут запретить отключать свет. Но это не будет массово.
