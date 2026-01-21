Куди цілиться Росія, завдаючи нових ударів по Україні: що чекає на замерзлі будинки

Росія продовжує енергетичну війну проти України, завдаючи ударів по мирних населених пунктах і змушуючи страждати на українців. Куди цілитиметься ворог під час останніх ударів? Чи вдасться уряду, незважаючи на складну ситуацію, забезпечити будинки з електроопаленням безперебійною подачею електрики? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.

Опалення у будинках українців. Фото: з відкритих джерел

Є різні сценарії

Енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв зазначив, що Росія вкотре націлилася на столичні ТЕЦ 5 та ТЕЦ-6, залишивши без опалення тисячі будинків у Києві. У результаті з будинків, що залишилися без тепла, доведеться знову зливати воду.

"Мета ворога в черговий раз були ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, тому без тепла у нас весь Лівий берег Києва. Ми розуміємо, що у ворога було завдання не стільки знеструмити, скільки обрізати теплопостачання для Києва. Саме цієї мети ворог досяг", — зазначив експерт.

Водночас, експерт зазначив, що на час ремонту на атакованих ТЕЦ частину жителів Лівобережжя столиці можуть переключити, зокрема, на опалення від заводу "Енергія".

"Найважча ситуація з теплом буде на Троєщині – це Дніпровський та Деснянський райони", – зазначив Ігнатьєв.

Термін відновлення теплопостачання з ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 залежатиме від того, які ушкодження. За його словами, під час однієї з попередніх атак Росія била паровими котлами.

"Якщо пошкоджено парові котли, то ремонт можна провести безпосередньо на майданчику, і він займе до тижня, якщо будуть зварювальники і все необхідне", — сказав експерт.

Він додає, якщо ж постраждає обладнання, що генерує, то його не завжди можна відновити, а на виготовлення нового підуть місяці.

Потрібно внести зміни до підзаконних актів

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев в інтерв'ю "УНІАН" заявив, що хоч уряд публічно і пообіцяв не вимикати світло в будинках з електроопаленням, для більшості будинків реалізувати цю ідею буде неможливо.

Експерт пояснив, що для того, щоб заборонити вимикати світло в будинках з електроопаленням, потрібно внести зміни до підзаконних актів. Експерт дав зрозуміти, що це буде не швидко через бюрократичну тяганину.

"Упродовж десяти днів можна рішення (про заборону відключати світло у будинках з електроопаленням – ред.) підготувати. Далі буде технологічна процедура, бо саме рішення потребуватиме зміни до підзаконних актів, зміни тих же самих переліків (захищених споживачів – ред.)… В мене є великі сумніви, що це вдасться зробити до кінця опалювального сезону", – зауважив експерт.

Прикладом такої тяганини експерт називає роботу над новою методикою визначення захищених споживачів.

"Досі не розроблено методику визначення захищених споживачів, і відповідного переліку досі не переглянуто, хоча відповідне завдання Кабінет міністрів давав Міненерго ще позаминулого року, а президент порушував це питання 2,5 роки тому", – констатував Рябцев.

У той же час експерт припускає, що окремим будинкам з електроопаленням, які замерзають, можуть заборонити вимикати світло. Але це не буде масово.

Читайте також на порталі "Коментарі" — скільки КАБів вдалося збити Україні: чому ще не можемо збивати всю балістику.



