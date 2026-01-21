Куди цілиться Росія, завдаючи нових ударів по Україні: що чекає на замерзлі будинки

Рубрики
Росія продовжує енергетичну війну проти України, завдаючи ударів по мирних населених пунктах і змушуючи страждати на українців. Куди цілитиметься ворог під час останніх ударів? Чи вдасться уряду, незважаючи на складну ситуацію, забезпечити будинки з електроопаленням безперебійною подачею електрики? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.
Опалення у будинках українців. Фото: з відкритих джерел
Енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв зазначив, що Росія вкотре націлилася на столичні ТЕЦ 5 та ТЕЦ-6, залишивши без опалення тисячі будинків у Києві. У результаті з будинків, що залишилися без тепла, доведеться знову зливати воду.
Водночас, експерт зазначив, що на час ремонту на атакованих ТЕЦ частину жителів Лівобережжя столиці можуть переключити, зокрема, на опалення від заводу "Енергія".
Термін відновлення теплопостачання з ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 залежатиме від того, які ушкодження. За його словами, під час однієї з попередніх атак Росія била паровими котлами.
Він додає, якщо ж постраждає обладнання, що генерує, то його не завжди можна відновити, а на виготовлення нового підуть місяці.
Енергетичний експерт Геннадій Рябцев в інтерв'ю "УНІАН" заявив, що хоч уряд публічно і пообіцяв не вимикати світло в будинках з електроопаленням, для більшості будинків реалізувати цю ідею буде неможливо.
Експерт пояснив, що для того, щоб заборонити вимикати світло в будинках з електроопаленням, потрібно внести зміни до підзаконних актів. Експерт дав зрозуміти, що це буде не швидко через бюрократичну тяганину.
Прикладом такої тяганини експерт називає роботу над новою методикою визначення захищених споживачів.
У той же час експерт припускає, що окремим будинкам з електроопаленням, які замерзають, можуть заборонити вимикати світло. Але це не буде масово.
