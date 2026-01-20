Сколько КАБов удалось сбить Украине: почему все еще не можем сбивать всю баллистику

Страна-агрессор продолжает наносить удары по Украине, применяя КАБы в основном по прифронтовым регионах страны и баллистику, обстреливая тыловые области Украины. Как Украина борется с российскими КАБами? Почему Украина не может сбивать всю баллистику РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах изучив мнения экспертов.

РФ в среднем ежедневно сбрасывает по 120-140 КАБов

Основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный заявил в эфире "Radio NV", что Украина ведет работу в двух направлениях для противодействия российским управляемым авиационным бомбам (КАБ).

"Первое – это РЭБ. Потому что в КАБ используется та же система навигации, что и в "Шахедах". То есть это инерционная система, плюс GPS для корректировки курса. Вся линия фронта более или менее плотно прикрыта средствами РЭБ", – сказал Нарожный.

Второе направление, по словам эксперта, – это так называемая "стена дронов", которая должна работать как минное поле.

"Когда мы знаем, что будет удар КАБами, а мы знаем, что к нам идет самолет, потому что его скрыть нереально. У нас есть много средств – те же ДРЛС, у нас есть радиолокационные станции на земле, которые видят эти самолеты. И они видят, что самолет к нам приближается, и мы можем поднять в воздух эти дроны. Но, к сожалению, пока о массовом применении этих средств говорить очень-очень рано", – добавил Нарожный.

Эксперт отметил, что РФ в среднем ежедневно сбрасывает по 120-140 КАБов. Тогда как Украина за все время сбила около 200 бомб. В то же время эксперт отметил, что Украина значительно нарастила сбивание российских БПЛА оперативно-тактического уровня.

Угроза баллистических ударов по Украине будет сохраняться

Авиационный эксперт Константин Криволап заявил в эфире канала "КИЕВ24", что у Украины нет возможности сбивать все баллистические ракеты, которые запускает Россия. Тем не менее, наша страна уже демонстрирует высокую эффективность в сбивании крылатых ракет.

"Надо понимать, что баллистические ракеты все равно будут до нас долетать. Завод в США, производящий противоракеты, может выпускать только 700–750 единиц в год... Поскольку на одну баллистическую цель нужно две ракеты, мы можем перехватить максимум 350 баллистических ракет, и это только при условии, что весь американский завод будет работать исключительно на нас. Но на это не стоит надеяться", — объяснил он.

Криволап отметил, что угроза баллистических ударов по Украине будет сохраняться. По его словам, это связано, в частности, с ограниченным объемом мирового производства противоракет.

"Однако Украина уже демонстрирует высокую эффективность в сбивании крылатых ракет с помощью самолетов F-16. Недавно начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат говорил, что из 35 ракет, запущенных по Украине, 34 были сбиты. Это соответствует действительности", — добавил авиаэксперт.

