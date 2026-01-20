Скільки КАБів вдалося збити Україні: чому ще не можемо збивати всю балістику

Рубрики
Країна-агресор продовжує завдавати ударів по Україні, застосовуючи КАБи в основному по прифронтових регіонах країни та балістику, обстрілюючи тилові області України. Як Україна бореться із російськими КАБами? Чому Україна не може збивати всю балістику РФ? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.
КАБ. Фото: із відкритих джерел
Засновник БТ "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний заявив в ефірі "Radio NV", що Україна веде роботу у двох напрямках для протидії російським керованим авіаційним бомбам (КАБ).
Другий напрямок, за словами експерта, – це так звана "стіна дронів", яка має працювати як мінне поле.
Експерт зазначив, що РФ у середньому щодня скидає по 120-140 кабів. Натомість Україна за весь час збила близько 200 бомб. Водночас експерт зазначив, що Україна значно наростила збивання російських БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив в ефірі каналу "КИЇВ24", що Україна не має можливості збивати всі балістичні ракети, які запускає Росія. Проте наша країна вже демонструє високу ефективність у збиванні крилатих ракет.
Криволап зазначив, що загроза балістичних ударів по Україні зберігатиметься. За його словами, це пов'язано зокрема з обмеженим обсягом світового виробництва протиракет.
