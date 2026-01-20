Скільки КАБів вдалося збити Україні: чому ще не можемо збивати всю балістику

Країна-агресор продовжує завдавати ударів по Україні, застосовуючи КАБи в основному по прифронтових регіонах країни та балістику, обстрілюючи тилові області України. Як Україна бореться із російськими КАБами? Чому Україна не може збивати всю балістику РФ? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

КАБ. Фото: із відкритих джерел

РФ у середньому щодня скидає по 120-140 кабов

Засновник БТ "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний заявив в ефірі "Radio NV", що Україна веде роботу у двох напрямках для протидії російським керованим авіаційним бомбам (КАБ).

"Перше – це РЕБ. Тому що в КАБ використовується та сама система навігації, що й у "Шахедах". Тобто це інерційна система плюс GPS для коригування курсу. Уся лінія фронту більш-менш щільно прикрита засобами РЕБ", – сказав Нарожний.

Другий напрямок, за словами експерта, – це так звана "стіна дронів", яка має працювати як мінне поле.

"Коли ми знаємо, що буде удар КАБами, а ми знаємо, що до нас йде літак, тому що його приховати нереально. У нас є багато засобів — ті ж ДРЛС, у нас є радіолокаційні станції на землі, які бачать ці літаки. І вони бачать, що літак до нас наближається, і ми можемо підняти в повітря ці дрони. рано", – додав Нарожний.

Експерт зазначив, що РФ у середньому щодня скидає по 120-140 кабів. Натомість Україна за весь час збила близько 200 бомб. Водночас експерт зазначив, що Україна значно наростила збивання російських БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Загроза балістичних ударів по Україні зберігатиметься

Авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив в ефірі каналу "КИЇВ24", що Україна не має можливості збивати всі балістичні ракети, які запускає Росія. Проте наша країна вже демонструє високу ефективність у збиванні крилатих ракет.

"Треба розуміти, що балістичні ракети все одно будуть до нас долітати. Завод у США, що виробляє протиракети, може випускати тільки 700–750 одиниць на рік... Оскільки на одну балістичну ціль потрібно дві ракети, ми можемо перехопити максимум 350 балістичних ракет, і це тільки за умови, що весь американський завод буде працювати виключно на нас. Але на це не варто сподіватися", — пояснив він.

Криволап зазначив, що загроза балістичних ударів по Україні зберігатиметься. За його словами, це пов'язано зокрема з обмеженим обсягом світового виробництва протиракет.

"Однак Україна вже демонструє високу ефективність у збиванні крилатих ракет за допомогою літаків F-16. Нещодавно начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат говорив, що з 35 ракет, запущених Україною, 34 були збиті. Це відповідає дійсності", — додав авіаексперт.

