Оккупанты вышли на рекорд применения КАБов: где больше всего гатят
Оккупанты вышли на рекорд применения КАБов: где больше всего гатят

оккупанты пытаются окружить Гуляйполе, но терпят значительные потери

19 января 2026, 13:10
Кравцев Сергей

За прошедшие сутки российские войска совершили беспрецедентную по масштабам атаку на южных рубежах фронта, применив рекордное количество корректируемых авиационных бомб. Всего враг выпустил 106 КАБ по населенным пунктам и позициям Сил обороны Украины. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телеканала "Общественное".

Оккупанты вышли на рекорд применения КАБов: где больше всего гатят

КАБ. Фото: из открытых источников

По его словам, ситуация на Гуляйпольском направлении уже несколько дней остается относительно стабильной по интенсивности боевых действий, однако сопровождается ростом воздушных и дроновых атак. В частности, только за сутки на юге было зафиксировано около 1 800 ударов FPV-дронами.

Волошин отметил, что сложная обстановка сохраняется в районе города Гуляйполе и близлежащих населенных пунктов – Зеленое и Варваровка. Российские войска пытаются обойти город с севера, отрезать его от логистических путей и фактически изолировать от остальной территории Украины.

В то же время к югу от Гуляйполя противник не прекращает штурмовые действия, однако существенных успехов там не имеет. Украинские подразделения проводят активные поисково-ударные операции, уничтожая живую силу врага и сдерживая его продвижение.

По данным Сил обороны, потери российских захватчиков за минувшие сутки на южных направлениях составили около 300 человек. Всего за неделю оккупанты потеряли более 2 тысяч убитыми и ранеными. На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник преимущественно применяет малые пехотные группы и инфильтрационные подразделения, однако характер боев к северу и югу от Гуляйполя остается одинаково напряженным.

Читайте на портале "Комментарии" — где враг нащупал слабое место обороны: перед каким выбором теперь оказалась РФ.




