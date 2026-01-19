Оккупанты вышли на рекорд применения КАБов: где больше всего гатят

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
За прошедшие сутки российские войска совершили беспрецедентную по масштабам атаку на южных рубежах фронта, применив рекордное количество корректируемых авиационных бомб. Всего враг выпустил 106 КАБ по населенным пунктам и позициям Сил обороны Украины. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телеканала "Общественное".
КАБ. Фото: из открытых источников
По его словам, ситуация на Гуляйпольском направлении уже несколько дней остается относительно стабильной по интенсивности боевых действий, однако сопровождается ростом воздушных и дроновых атак. В частности, только за сутки на юге было зафиксировано около 1 800 ударов FPV-дронами.
Волошин отметил, что сложная обстановка сохраняется в районе города Гуляйполе и близлежащих населенных пунктов – Зеленое и Варваровка. Российские войска пытаются обойти город с севера, отрезать его от логистических путей и фактически изолировать от остальной территории Украины.
В то же время к югу от Гуляйполя противник не прекращает штурмовые действия, однако существенных успехов там не имеет. Украинские подразделения проводят активные поисково-ударные операции, уничтожая живую силу врага и сдерживая его продвижение.
По данным Сил обороны, потери российских захватчиков за минувшие сутки на южных направлениях составили около 300 человек. Всего за неделю оккупанты потеряли более 2 тысяч убитыми и ранеными. На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник преимущественно применяет малые пехотные группы и инфильтрационные подразделения, однако характер боев к северу и югу от Гуляйполя остается одинаково напряженным.
Читайте на портале "Комментарии" — где враг нащупал слабое место обороны: перед каким выбором теперь оказалась РФ.