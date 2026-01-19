Окупанти вийшли на рекорд застосування КАБів: де найбільше гатять

За минулу добу російські війська здійснили безпрецедентну за масштабами атаку на південних рубежах фронту, застосувавши рекордну кількість коригованих авіаційних бомб. Загалом ворог випустив 106 КАБів по населених пунктах і позиціях Сил оборони України. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телеканалу "Суспільне".

КАБ. Фото: із відкритих джерел

За його словами, ситуація на Гуляйпільському напрямку вже кілька днів залишається відносно стабільною за інтенсивністю бойових дій, однак супроводжується зростанням повітряних і дронових атак. Зокрема, лише за одну добу на півдні було зафіксовано близько 1 800 ударів FPV-дронами.

Волошин зазначив, що найскладніша обстановка зберігається в районі міста Гуляйполе та прилеглих населених пунктів – Зелене і Варварівка. Російські війська намагаються обійти місто з півночі, відрізати його від логістичних шляхів і фактично ізолювати від решти території України.

Водночас на південь від Гуляйполя противник не припиняє штурмових дій, однак суттєвих успіхів там не має. Українські підрозділи проводять активні пошуково-ударні операції, знищуючи живу силу ворога та стримуючи його просування.

За даними Сил оборони, втрати російських загарбників за минулу добу на південних напрямках становили майже 300 осіб. Загалом за тиждень окупанти втратили понад 2 тисячі вбитими та пораненими. На Гуляйпільському й Оріхівському напрямках противник переважно застосовує малі піхотні групи та інфільтраційні підрозділи, проте характер боїв на північ і південь від Гуляйполя залишається однаково напруженим.

