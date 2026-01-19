Де ворог намацав слабке місце оборони: перед яким вибором тепер опинилася РФ

Російські загарбники продовжують свою наступальну кампанію в Україні. Де ворог намацав слабке місце оборони? Перед яким вибором опинилися окупанти? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Наступ Росії. Фото: з відкритих джерел

Напрямок Гуляйполя є стратегічним

Засновник БТ "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний заявив в ефірі "Radio NV", що російські окупанти досягли успіхів у районі Гуляйполя, оскільки Україна допустила проникнення ворожих сил до міста.

"Це сталося, тому що вони приблизно 4 місяці тому намацали слабке місце нашої оборони та сфокусували там невелику кількість підрозділів, завдали ударів та продавили фланги навколо Гуляйполя. І зараз уже бої йдуть безпосередньо у самому місті", – зазначив Нарожний.

Експерт додав, що цей напрямок є стратегічним, оскільки дозволяє РФ не лише просуватись у Запорізькій області, а й створювати загрози для ліній постачання України у Донецькій області.

"Чому вдається просуватися? Тому що, якщо ворог зосередиться на якійсь ділянці фронту, особливо в таких умовах, як от конкретно там, де степ, де маленька щільність населених пунктів, там, де немає лісів, то протиснути вони нас зможуть. Тому що в них перевага в особовому складі, тому що в них перевага в авіації. Велику кількість ударів вони роблять буквально кожного дня. Саме тому вони й просуваються", – додав Нарожний.

Росіяни не залишають спроб здійснити охоплюючий маневр у Запорізькій області

Керівник військових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук заявив в ефірі телеканалу FREEДІМ, що командування російських окупаційних військ змушене використати глибокі резерви для продовження атак на фронті в Україні. Ворог виявився перед вибором: або тиснути на Донбасі, або переносити основні зусилля на інший напрямок.

Експерт зазначив, що йдеться про Гуляйпільський напрямок фронту. Таке становище окупантів неминуче призведе до послаблення їхніх позицій однією з ділянок фронту.

"Очевидно, тут треба узагальнити, оскільки і на сході, і на багатьох інших ділянках ми відзначаємо перегрупування сил росіян. До того ж вони вже підтягують і перекидають на ключові напрямки не другі, а, грубо кажучи, треті та четверті ешелони. Це свідчить про те, що сили, які призначалися для виконання, вже призначалися для виконання. Аналогічні процеси відбуваються і в ході активізації бойових дій на півдні та південному сході", – пояснив він.

Лакійчук нагадав, що росіяни дуже довго наполегливо рухалися від Курахівського та Новопавлівського напрямів до Гуляйполя. При цьому ворог швидко ламав ті тимчасові рубежі оборони, які створювали ЗСУ.

"Зараз вони натрапили на потужний оборонний вузол, який тримається в дуже складних умовах, оскільки створювався для захисту з півдня, а противник наступає з північного сходу. Проте, попри всю складність ситуації, Збройні сили України завдають серйозної шкоди противнику, збиваючи його наступальний потенціал", – зазначив фахівець.

Росіяни не залишають спроб здійснити охоплюючий маневр у Запорізькій області. Лакійчук пояснив, що ворог хоче з одного боку зайти на північ від Гуляйполя в обхід українських рубежів, а з іншого – із заходу обійти Оріхівський рубіж оборони.

