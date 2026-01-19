Де ворог намацав слабке місце оборони: перед яким вибором тепер опинилася РФ

Рубрики
Російські загарбники продовжують свою наступальну кампанію в Україні. Де ворог намацав слабке місце оборони? Перед яким вибором опинилися окупанти? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.
Наступ Росії. Фото: з відкритих джерел
Засновник БТ "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний заявив в ефірі "Radio NV", що російські окупанти досягли успіхів у районі Гуляйполя, оскільки Україна допустила проникнення ворожих сил до міста.
Експерт додав, що цей напрямок є стратегічним, оскільки дозволяє РФ не лише просуватись у Запорізькій області, а й створювати загрози для ліній постачання України у Донецькій області.
Керівник військових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук заявив в ефірі телеканалу FREEДІМ, що командування російських окупаційних військ змушене використати глибокі резерви для продовження атак на фронті в Україні. Ворог виявився перед вибором: або тиснути на Донбасі, або переносити основні зусилля на інший напрямок.
Експерт зазначив, що йдеться про Гуляйпільський напрямок фронту. Таке становище окупантів неминуче призведе до послаблення їхніх позицій однією з ділянок фронту.
Лакійчук нагадав, що росіяни дуже довго наполегливо рухалися від Курахівського та Новопавлівського напрямів до Гуляйполя. При цьому ворог швидко ламав ті тимчасові рубежі оборони, які створювали ЗСУ.
Росіяни не залишають спроб здійснити охоплюючий маневр у Запорізькій області. Лакійчук пояснив, що ворог хоче з одного боку зайти на північ від Гуляйполя в обхід українських рубежів, а з іншого – із заходу обійти Оріхівський рубіж оборони.
