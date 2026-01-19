Где враг нащупал слабое место обороны: перед каким выбором теперь оказалась РФ

Рубрики
Кравцев Сергей
Российские захватчики продолжают свою наступательную кампанию в Украине. Где враг нащупал слабое место обороны? Перед каким выбором оказались оккупанты? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Наступление России. Фото: из открытых источников
Основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный заявил в эфире "Radio NV", что российские оккупанты добились успехов в районе Гуляйполя, поскольку Украина допустила проникновение вражеских сил в город.
Эксперт добавил, что это направление является стратегическим, поскольку позволяет РФ не только продвигаться в Запорожской области, но и создавать угрозы для линий снабжения Украины в Донецкой области.
Руководитель военных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук заявил в эфире телеканала FREEДОМ, что командование российских оккупационных войск вынуждено использовать глубокие резервы для продолжения атак на фронте в Украине. Враг оказался перед выбором: либо давить на Донбассе, либо переносить основные усилия на другое направление.
Эксперт отметил, что речь идет о Гуляйпольском направлении фронта. Такое положение оккупантов неизбежно приведет к ослаблению их позиций на одном из участков фронта.
Лакийчук напомнил, что россияне очень долго настойчиво двигались от Кураховского и Новопавловского направлений к Гуляйполю. При этом враг быстро ломал те временные рубежи обороны, которые создавали ВСУ.
Россияне не оставляют попыток осуществить охватывающий маневр в Запорожской области. Лакийчук объяснил, что враг хочет с одной стороны зайти севернее Гуляйполя в обход украинских рубежей, а с другой – с запада обойти Ореховский рубеж обороны.
