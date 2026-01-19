Где враг нащупал слабое место обороны: перед каким выбором теперь оказалась РФ

Российские захватчики продолжают свою наступательную кампанию в Украине. Где враг нащупал слабое место обороны? Перед каким выбором оказались оккупанты? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Наступление России. Фото: из открытых источников

Направление Гуляйполя является стратегическим

Основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный заявил в эфире "Radio NV", что российские оккупанты добились успехов в районе Гуляйполя, поскольку Украина допустила проникновение вражеских сил в город.

"Это произошло, потому что они примерно 4 месяца назад нащупали слабое место нашей обороны и сфокусировали там небольшое количество подразделений, нанесли удары и продавили фланги вокруг Гуляйполя. И сейчас уже бои идут непосредственно в самом городе", – отметил Нарожный.

Эксперт добавил, что это направление является стратегическим, поскольку позволяет РФ не только продвигаться в Запорожской области, но и создавать угрозы для линий снабжения Украины в Донецкой области.

"Почему удается продвигаться? Потому что, если враг сосредоточится на каком-то участке фронта, особенно в таких условиях, как конкретно там, где степь, где маленькая плотность населенных пунктов, там, где нет лесов, то протиснуть они нас смогут. Потому что у них преимущество в личном составе, потому что у них преимущество в авиации. Большое количество ударов они наносят буквально каждый день. Именно поэтому они и продвигаются", – добавил Нарожный.

Россияне не оставляют попыток осуществить охватывающий маневр в Запорожской области

Руководитель военных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук заявил в эфире телеканала FREEДОМ, что командование российских оккупационных войск вынуждено использовать глубокие резервы для продолжения атак на фронте в Украине. Враг оказался перед выбором: либо давить на Донбассе, либо переносить основные усилия на другое направление.

Эксперт отметил, что речь идет о Гуляйпольском направлении фронта. Такое положение оккупантов неизбежно приведет к ослаблению их позиций на одном из участков фронта.

"Очевидно, здесь нужно обобщить, поскольку и на востоке, и на многих других участках мы отмечаем перегруппировку сил россиян. К тому же они уже подтягивают и перебрасывают на ключевые направления не вторые, а, грубо говоря, третьи и четвертые эшелоны. Это свидетельствует о том, что силы, которые предназначались для выполнения первой задачи по прорыву нашей обороны, уже стерлись. Аналогичные процессы происходят и в ходе активизации боевых действий на юге и юго-востоке", – пояснил он.

Лакийчук напомнил, что россияне очень долго настойчиво двигались от Кураховского и Новопавловского направлений к Гуляйполю. При этом враг быстро ломал те временные рубежи обороны, которые создавали ВСУ.

"Сейчас они наткнулись на мощный оборонительный узел, который держится в очень сложных условиях, поскольку создавался для защиты с юга, а противник наступает с северо-востока. Однако, несмотря на всю сложность ситуации, Вооруженные силы Украины наносят серьезный ущерб противнику, сбивая его наступательный потенциал", – отметил специалист.

Россияне не оставляют попыток осуществить охватывающий маневр в Запорожской области. Лакийчук объяснил, что враг хочет с одной стороны зайти севернее Гуляйполя в обход украинских рубежей, а с другой – с запада обойти Ореховский рубеж обороны.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия не готова к большой войне с НАТО, но может ударить иначе: тревожное предупреждение разведчика.