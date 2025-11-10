Знищуватимемо «шахеди» ще ефективніше: яку цікаву зброю розробили в Естонії

В Естонії компанія Frankenburg розробила компактну ракету під назвою Mark 1, здатну ефективно боротися з російськими безпілотниками. Вона має лише 65 см довжини. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Telegraph.

"Ми не вибачаємося за те, що виробляємо зброю. І ми не боїмося сказати, що виробляємо її для знищення російських далекобійних безпілотників. Це буде найнеобхідніший вид озброєння в західному світі в наступні п'ять-десять років", — заявив колишній головний державний службовець міністерства оборони Естонії Кусті Салм.

За його словами, ракети в західних оборонних арсеналах зазвичай "вишукані": рідкісні, дорогі та потужні. Але ракети проти дронів мають бути просто "досить хорошими".

У повідомленні йдеться, що ракета може пролетіти до 2 км, їй буде важко функціонувати у спеку пустелі, або холоді Полярного кола.

Також під час випробувань було досягнуто балансу між прагненням до дешевих деталей та загальною точністю, яку компанія сподівається збільшити до 90 відсотків – зараз вона становить близько 56 відсотків.

Розробники поки що тримають у секреті ціну ракети, але звертають увагу, що вона коштує приблизно десяту частину існуючих ракетних систем ППО. Головним інженером є Андреас Бапперт, котрий керував створенням комплексу ППО Iris-T.

Варто зазначити, що останнім часом пілоти дронів перехоплювачів повідомляють, що спостерігають "Шахеди" , які тепер літають без антен CRPA. Навколо цього виникають найфантастичніші версії, зазначає український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Але все простіше, росіяни прибрали CRPA антени з крила і перемістили їх усередину Шахеда і по центру. Про що це говорить спостережній і розумній людині? Про те, що завод вніс зміни до корпусу Шахедів під конкретні китайські антени. Значить, противник впевнений у довгостроковій і стабільній роботі з Кітом. РЕБ скрізь по всій країні", – зазначає "Флеш".



