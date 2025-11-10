logo

Уничтожать «шахеды» будем еще эффективнее: какое интересное оружие разработали в Эстонии
commentss НОВОСТИ Все новости

Уничтожать «шахеды» будем еще эффективнее: какое интересное оружие разработали в Эстонии

The Telegraph пишет о том, что в Эстонии разработали компактную ракету против российских дронов, размером с багет

10 ноября 2025, 15:56
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Эстонии компания Frankenburg разработала компактную ракету под названием Mark 1, которая способна эффективно бороться с российскими беспилотниками. Она имеет всего 65 см длины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".

Уничтожать «шахеды» будем еще эффективнее: какое интересное оружие разработали в Эстонии

Ракета против Шахедов. Фото: из открытых источников

"Мы не извиняемся за то, что производим оружие. И мы не боимся сказать, что производим его для уничтожения российских дальнобойных беспилотников. Это будет наиболее необходимый вид вооружения в западном мире в следующие пять-десять лет", — заявил бывший главный государственный служащий министерства обороны Эстонии Кусти Салм.

По его словам, ракеты в западных оборонных арсеналах обычно "изысканные": редкие, дорогие и мощные. Но ракеты против дронов должны быть просто "достаточно хорошими".

В сообщении говорится, что ракета может пролететь до 2 км, ей будет трудно функционировать в жаре пустыни, или холоде Полярного круга.

Также во время испытаний был достигнут баланс между стремлением к дешевым деталям и общей точностью, которую компания надеется увеличить до 90 процентов – сейчас она составляет около 56 процентов.

Разработчики пока держат в секрете цену ракеты, но обращают внимание, что она стоит примерно десятую часть существующих ракетных систем ПВО. Главным инженером является Андреас Бапперт, который руководил созданием комплекса ПВО Iris-T.

Стоит отметить, в последнее время пилоты дронов перехватчиков сообщают, что наблюдают "Шахеды", которые теперь летают без антенн CRPA. Вокруг этого возникают самые фантастические версии, отмечает украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов.

"Но все проще, россияне убрали CRPA антенны из крыла и переместили их внутрь Шахеда и по центру. О чем это говорит наблюдательному и умному человеку? О том, что завод внес изменения в корпус Шахедов под конкретные китайские антенны. Значит, противник уверен в долгосрочной и стабильной работе с Китаем. Такие антенны мы не можем подавить нашим существующим РЭБ везде по всей стране", – отмечает "Флэш".




Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/11/10/the-tiny-rocket-that-will-protect-europe-from-putin/
