Уничтожать «шахеды» будем еще эффективнее: какое интересное оружие разработали в Эстонии

В Эстонии компания Frankenburg разработала компактную ракету под названием Mark 1, которая способна эффективно бороться с российскими беспилотниками. Она имеет всего 65 см длины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".
Ракета против Шахедов. Фото: из открытых источников
По его словам, ракеты в западных оборонных арсеналах обычно "изысканные": редкие, дорогие и мощные. Но ракеты против дронов должны быть просто "достаточно хорошими".
В сообщении говорится, что ракета может пролететь до 2 км, ей будет трудно функционировать в жаре пустыни, или холоде Полярного круга.
Также во время испытаний был достигнут баланс между стремлением к дешевым деталям и общей точностью, которую компания надеется увеличить до 90 процентов – сейчас она составляет около 56 процентов.
Разработчики пока держат в секрете цену ракеты, но обращают внимание, что она стоит примерно десятую часть существующих ракетных систем ПВО. Главным инженером является Андреас Бапперт, который руководил созданием комплекса ПВО Iris-T.
Стоит отметить, в последнее время пилоты дронов перехватчиков сообщают, что наблюдают "Шахеды", которые теперь летают без антенн CRPA. Вокруг этого возникают самые фантастические версии, отмечает украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов.