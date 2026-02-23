«Знищили те, чого не існує»: УОС висміяли заяву Міноборони РФ

Рубрики
Угруповання Об’єднаних сил України заявило, що після чергової російської атаки в Україні нібито "не залишилося" ані транспортно-заряджувальних машин HIMARS, ані пускових установок для ракет "Фламінго".
Брехня в заяві Міноборони РФ
Втім, як зазначили військові, до цієї атаки їх теж не існувало.
Зокрема, у повідомленні наголошується, що система HIMARS не має окремих транспортно-заряджувальних машин у тому форматі, про який заявляє російська сторона. Крім того, запуск FP-5 "Фламінго" здійснюється з простих направляючих, а не з окремих "пускових установок", про які звітує РФ.
Раніше російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ повідомили, що за добу було "знищено транспортно-заряджувальну машину РСЗО HIMARS виробництва США та уражено пускові установки ракет “Фламинго”".
В Угрупованні Об’єднаних сил підкреслили, що "знищити" те, чого не існує, може лише російська пропаганда.