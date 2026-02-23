«Знищили те, чого не існує»: УОС висміяли заяву Міноборони РФ

Угруповання Об’єднаних сил України заявило, що після чергової російської атаки в Україні нібито "не залишилося" ані транспортно-заряджувальних машин HIMARS, ані пускових установок для ракет "Фламінго".

Брехня в заяві Міноборони РФ

Втім, як зазначили військові, до цієї атаки їх теж не існувало.

Зокрема, у повідомленні наголошується, що система HIMARS не має окремих транспортно-заряджувальних машин у тому форматі, про який заявляє російська сторона. Крім того, запуск FP-5 "Фламінго" здійснюється з простих направляючих, а не з окремих "пускових установок", про які звітує РФ.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ повідомили, що за добу було "знищено транспортно-заряджувальну машину РСЗО HIMARS виробництва США та уражено пускові установки ракет “Фламинго”".

В Угрупованні Об’єднаних сил підкреслили, що "знищити" те, чого не існує, може лише російська пропаганда.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Бєлгородській області Росії заявили про ракетний удар по енергетичних об’єктах. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

За даними каналу "Пепел", під атакою нібито опинилися електропідстанція "Фрунзенська" у Бєлгородському окрузі та Бєлгородська ТЕЦ. Після удару в різних районах міста зафіксовано перебої з електропостачанням, водою та теплом. Губернатор регіону В’ячеслав Гладков заявив про серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури, однак деталі щодо масштабу руйнувань поки не уточнив. Офіційного підтвердження щодо типу застосованої зброї або точних наслідків удару наразі немає.

