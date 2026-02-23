«Уничтожили то, чего не существует»: УОС высмеяли заявление Минобороны РФ

Рубрики
Группировка Объединенных сил Украины заявила, что после очередной российской атаки в Украине якобы "не осталось" ни транспортно-заряжающих машин HIMARS, ни пусковых установок для ракет "Фламинго".
Вранье в заявлении Минобороны рф
Впрочем, как отметили военные, до этой атаки их тоже не было.
В частности, в сообщении отмечается, что у системы HIMARS нет отдельных транспортно-заряжающих машин в том формате, о котором заявляет российская сторона. Кроме того, запуск FP-5 "Фламинго" осуществляется из простых направляющих, а не из отдельных "пусковых установок", о которых отчитывается РФ.
Ранее российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ сообщили, что за сутки была "уничтожена транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS производства США и поражены пусковые установки ракет “Фламинго”".
В Группировке Объединенных сил подчеркнули, что "уничтожить" то, чего не существует, может только российская пропаганда.