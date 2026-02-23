«Уничтожили то, чего не существует»: УОС высмеяли заявление Минобороны РФ

Группировка Объединенных сил Украины заявила, что после очередной российской атаки в Украине якобы "не осталось" ни транспортно-заряжающих машин HIMARS, ни пусковых установок для ракет "Фламинго".

Вранье в заявлении Минобороны рф

Впрочем, как отметили военные, до этой атаки их тоже не было.

В частности, в сообщении отмечается, что у системы HIMARS нет отдельных транспортно-заряжающих машин в том формате, о котором заявляет российская сторона. Кроме того, запуск FP-5 "Фламинго" осуществляется из простых направляющих, а не из отдельных "пусковых установок", о которых отчитывается РФ.

Ранее российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ сообщили, что за сутки была "уничтожена транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS производства США и поражены пусковые установки ракет “Фламинго”".

В Группировке Объединенных сил подчеркнули, что "уничтожить" то, чего не существует, может только российская пропаганда.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Белгородской области России заявили о ракетном ударе по энергетическим объектам. Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

По данным канала "Пепел", под атакой якобы оказались электроподстанция "Фрунзенская" в Белгородском округе и Белгородская ТЭЦ. После удара в разных районах города зафиксированы перебои с электроснабжением, водой и теплом. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры, однако детали по масштабу разрушений пока не уточнил. Официального подтверждения относительно типа применяемого оружия или точных последствий удара нет.

