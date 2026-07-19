Знищено два поверхи: Росія вдарила КАБами по п'ятиповерхівці у Запоріжжі, є загиблі

Російські війська ввечері 19 липня завдали удару керованими авіабомбами (КАБ) по Запоріжжю. Під обстріл потрапили житлові квартали міста, де пошкоджено багатоповерхові будинки, приватний сектор та об'єкти цивільної інфраструктури. За останніми даними, внаслідок атаки загинули двоє людей, ще щонайменше десятеро отримали поранення.

Росія вдарила КАБами по приватних будинках у Запоріжжі

Про наслідки російського удару повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, окупанти застосували керовані авіабомби по приватному сектору міста. Один із боєприпасів влучив поблизу житлової забудови.

Найбільших руйнувань зазнала п'ятиповерхівка, де вибухом знищено два поверхи. Також вибухова хвиля пошкодила дев'ятиповерховий житловий будинок — вибито вікна, пошкоджено балкони та фасад. Руйнування зафіксовано й у приватному секторі.

Росія вдарила КАБами по Запоріжжю

Після атаки по Запоріжжю є поранені та загиблі

Спочатку місцева влада повідомляла про одного загиблого та трьох поранених, а також про людей, які залишалися під завалами. Згодом Іван Федоров уточнив інформацію: кількість жертв зросла до двох осіб, а число поранених до десяти.

"Дві людини загинули, щонайменше десять — поранені внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю. На жаль, ворожа атака забрала життя двох людей. На місцях працюють усі екстрені служби, щоб надати допомогу кожному, кому вона потрібна", — йдеться в повідомленні Федорова.

Крім житлових будівель, внаслідок атаки спалахнула пожежа на території термінала логістичного оператора.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про російьский удар по Сумах, де було застосовано сім КАБів.

Також "Коментарі" писали про вибухи в Києві у ніч на 19 липня. Внаслідок ракетного удару загинула одна людина.