Уничтожены два этажа: Россия ударила КАБами по пятиэтажке в Запорожье, есть погибшие

Российские войска вечером 19 июля нанесли удар управляемыми авиабомбами (КАБ) по Запорожью. Под обстрелы попали жилые кварталы города, где повреждены многоэтажные дома, частный сектор и объекты гражданской инфраструктуры. По последним данным, в результате атаки погибли два человека, еще по меньшей мере десять получили ранения.

Россия ударила КАБами по частным домам в Запорожье

О последствиях российского удара сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, оккупанты применили управляемые авиабомбы по частному сектору города. Один из боеприпасов попал вблизи жилой застройки.

Наибольшие разрушения получила пятиэтажка, где взрывом уничтожены два этажа. Также взрывная волна повредила девятиэтажный жилой дом — выбиты окна, повреждены балконы и фасад. Разрушение зафиксировано и в частном секторе.

Россия ударила КАБами по Запорожью

После атаки по Запорожью ранены и погибли.

Сначала местные власти сообщали об одном погибшем и трех раненых, а также о людях, которые оставались под завалами. Впоследствии Иван Федоров уточнил информацию: количество жертв возросло до двух человек, число раненых до десяти.

"Два человека погибли, по меньшей мере десять — ранены в результате вражеских ударов по Запорожью. К сожалению, вражеская атака унесла жизни двух человек. На местах работают все экстренные службы, чтобы оказать помощь каждому, кому она нужна", — говорится в сообщении Федорова.

Кроме жилых построек, в результате атаки вспыхнул пожар на территории терминала логистического оператора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о российском ударе по Сумам, где были применены семь КАБов.

Также "Комментарии" писали о взрывах в Киеве в ночь на 19 июля. В результате ракетного удара погиб один человек.