Українським фахівцям вдалося значно послабити можливості ворога щодо наведення ударних безпілотників з північного напрямку. Про ліквідацію ключової мережі зв’язку окупантів повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Знищення мережі наведення «Шахедів» з Білорусі: захист Києва та центру посилено

"Нам вдалося ліквідувати Mesh-мережу, яку використовували "Шахеди" на півночі, що позитивно вплинуло на обороноздатність Києва та центральної частини України", — зазначив він.

Знищення цієї інфраструктури суттєво ускладнило для російських військ процес наведення дронів на цілі. Як результат — ефективність ворожих атак знизилася, а захист Києва та центральних областей став надійнішим.

Окрім цього, суттєвого удару було завдано по системі управління ворожих підрозділів через обмеження доступу до супутникового зв’язку. Після відключення російських частин від терміналів Starlink кількість їхніх стримів зменшилася в 11 разів. Через це окупанти змушені масово переходити на звичайні радіоефіри, що робить їхній зв’язок менш зручним та значно вразливішим для української розвідки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що блокування доступу до мережі Starlink для російських військ стало серйозним ударом по їхній боєздатності. Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький у коментарі для The Independent заявив, що після того, як компанія SpaceX заблокувала термінали для армії РФ, рівень її ефективності різко знизився.

За словами командира, за останні тижні результативність російських атак скоротилася на 20-40%, оскільки Starlink є незамінною системою бойового зв’язку. Білецький вважає, що агресор намагатиметься замістити втрачені потужності, але це не буде повноцінною заміною.