Блокування доступу до мережі Starlink для російських військ стало серйозним ударом по їхній боєздатності. Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький у коментарі для The Independent заявив, що після того, як компанія SpaceX заблокувала термінали для армії РФ, рівень її ефективності різко знизився.

Білецький розповів про наслідки блокування Starlink для окупантів

За словами командира, за останні тижні результативність російських атак скоротилася на 20-40%, оскільки Starlink є незамінною системою бойового зв’язку. Білецький вважає, що агресор намагатиметься замістити втрачені потужності, але це не буде повноцінною заміною.

"Я не думаю, що ми говоримо навіть про три чи п’ять років", — зазначив він, коментуючи терміни, необхідні РФ для повної компенсації втрат за рахунок власного супутникового зв’язку.

Білецький підкреслив, що нинішня ситуація є "чудовою можливістю для України". Видання The Independent зазначає, що саме завдяки відключенню Starlink протягом останніх тижнів Сили оборони України змогли відвоювати території:

навколо Покровська;

на північ від Лимана (у зоні відповідальності Третього корпусу);

поблизу Гуляйполя на південному напрямку.

Хоча окупанти можуть частково відновити ефективність управління за місяць-два, командир наголошує, що "для РФ це стратегічний удар", який суттєво послаблює їхні позиції на фронті.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що єдиний шлях до справжнього миру в Україні — це зупинка російських військ по лінії фронту. За словами генерала, тоді Росія сама першою сяде за стіл переговорів і запропонує реальні умови для закінчення війни.