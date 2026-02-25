logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.24

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Білецький розповів про наслідки блокування Starlink для окупантів
commentss НОВИНИ Всі новини

Білецький розповів про наслідки блокування Starlink для окупантів

Старлінк як незамінний зв’язок: Білецький оцінив терміни відновлення російської системи управління після санкцій SpaceX

25 лютого 2026, 17:59
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Блокування доступу до мережі Starlink для російських військ стало серйозним ударом по їхній боєздатності. Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький у коментарі для The Independent заявив, що після того, як компанія SpaceX заблокувала термінали для армії РФ, рівень її ефективності різко знизився.

Білецький розповів про наслідки блокування Starlink для окупантів

Білецький розповів про наслідки блокування Starlink для окупантів

За словами командира, за останні тижні результативність російських атак скоротилася на 20-40%, оскільки Starlink є незамінною системою бойового зв’язку. Білецький вважає, що агресор намагатиметься замістити втрачені потужності, але це не буде повноцінною заміною.

"Я не думаю, що ми говоримо навіть про три чи п’ять років", — зазначив він, коментуючи терміни, необхідні РФ для повної компенсації втрат за рахунок власного супутникового зв’язку.

Білецький підкреслив, що нинішня ситуація є "чудовою можливістю для України". Видання The Independent зазначає, що саме завдяки відключенню Starlink протягом останніх тижнів Сили оборони України змогли відвоювати території:

навколо Покровська;

на північ від Лимана (у зоні відповідальності Третього корпусу);

поблизу Гуляйполя на південному напрямку.

Хоча окупанти можуть частково відновити ефективність управління за місяць-два, командир наголошує, що "для РФ це стратегічний удар", який суттєво послаблює їхні позиції на фронті.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що єдиний шлях до справжнього миру в Україні — це зупинка російських військ по лінії фронту. За словами генерала, тоді Росія сама першою сяде за стіл переговорів і запропонує реальні умови для закінчення війни.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини