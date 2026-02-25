Блокировка доступа к сети Starlink для российских войск стала серьезным ударом по их боеспособности. Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий в комментарии The Independent заявил, что после того, как компания SpaceX заблокировала терминалы для армии РФ, уровень ее эффективности резко снизился.

Билецкий рассказал о последствиях блокирования Starlink для оккупантов

По словам командира, за последние недели результативность российских атак сократилась на 20-40%, поскольку Starlink является незаменимой системой боевой связи. Билецкий считает, что агрессор будет пытаться заместить утраченные мощности, но это не будет полноценной заменой.

"Я не думаю, что мы говорим даже о трех или пяти годах", — отметил он, комментируя сроки, необходимые РФ для полной компенсации потерь за счет собственной спутниковой связи.

Билецкий подчеркнул, что нынешняя ситуация является "прекрасной возможностью для Украины". Издание The Independent отмечает, что именно благодаря отключению Starlink за последние недели Силы обороны Украины смогли отвоевать территории:

вокруг Покровска;

к северу от Лимана (в зоне ответственности Третьего корпуса);

вблизи Гуляйполя на южном направлении.

Хотя оккупанты могут частично восстановить эффективность управления за месяц-два, командир отмечает, что "для РФ это стратегический удар", который существенно ослабляет их позиции на фронте.

