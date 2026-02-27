Украинским специалистам удалось значительно ослабить возможности врага по наведению ударных беспилотников с северного направления. О ликвидации ключевой сети связи оккупантов сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Уничтожение сети наведения «Шахедов» из Беларуси: защита Киева и центра усилена

"Нам удалось ликвидировать Mesh-сеть, которую использовали "Шахеды" на севере, что положительно повлияло на обороноспособность Киева и центральной части Украины", — отметил он.

Уничтожение этой инфраструктуры существенно усложнило для российских войск процесс наведения дронов на цели. Как результат — эффективность вражеских атак снизилась, а защита Киева и центральных областей стала более надежной.

Кроме этого, существенный удар был нанесен по системе управления вражеских подразделений из-за ограничения доступа к спутниковой связи. После отключения российских частей от терминалов Starlink количество их стримов уменьшилось в 11 раз. Поэтому оккупанты вынуждены массово переходить на обычные радиоэфиры, что делает их связь менее удобной и значительно уязвимой для украинской разведки.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что блокирование доступа к сети Starlink для российских войск стало серьезным ударом по их боеспособности. Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий в комментарии The Independent заявил, что после того, как компания SpaceX заблокировала терминалы для армии РФ, уровень ее эффективности резко снизился.

По словам командира, за последние недели результативность российских атак сократилась на 20-40%, поскольку Starlink является незаменимой системой боевой связи. Билецкий считает, что агрессор будет пытаться заместить утраченные мощности, но это не будет полноценной заменой.