Військовий оглядач Богдан Мирошников застерігає українців від ілюзій щодо завершення масованих обстрілів енергетичної інфраструктури. На його думку, поки тримаються низькі температури, ворог продовжуватиме атаки, попри обмеженість засобів ураження.

Знищення енергетики — стратегічне завдання №2 для Кремля: аналіз загроз на лютий та березень

Кореспондент наголошує, що березень також може принести сильні морози, а для енергосистеми критично важливою є стабільна температура вище +10 градусів, яка зазвичай встановлюється лише наприкінці весни.

"Знищення нашої енергетики зараз є вищим пріоритетом для ворога, ніж знищення наших можливостей у виробництві зброї або навіть у знищенні авіації. Це є стратегічна задача №2", — зазначає Мирошников. За його словами, завданням №1 для РФ залишається затягування часу на переговорах для уникнення санкцій та дестабілізації Європи.

Автор допису переконаний, що окупанти не зупиняться найближчим часом:

"Я вважаю, що вони для цього будуть залазити навіть у ракетну "заначку". Запас ракет ще є, а далеких дронів вони щодня виробляють достатньо".

Також він нагадав, що навіть після весняного потепління перепочинок буде тимчасовим, адже вже у жовтні-листопаді сезон обстрілів систем життєзабезпечення розпочнеться знову.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські війська підготувались до чергового масованого обстрілу — уже в повітряному просторі України фіксуються ворожі дрони.

Монітори повідомляють про загрозу бойового вильоту стратегічної авіації Ту-22/95/160. Зафіксовано ознаки підготовки до ракетного удару стратегічною авіацією. На ймовірний масований удар найближчої ночі вказує і те, що РФ вивела у Чорне море 2 ракетоносії, загальний боєзапас — 16 ракет типу “Калібр”. За даними моніторів, ворог фактично завершив підготовку до ракетного удару. Протягом найближчого часу можлива повторна комбінована масована атака.