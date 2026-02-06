logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.05

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Знищення енергетики — стратегічне завдання №2 для Кремля: аналіз загроз на лютий та березень
commentss НОВИНИ Всі новини

Знищення енергетики — стратегічне завдання №2 для Кремля: аналіз загроз на лютий та березень

Військовий кореспондент спростував чутки про «останні удари» по енергосистемі цього сезону

6 лютого 2026, 20:56
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Військовий оглядач Богдан Мирошников застерігає українців від ілюзій щодо завершення масованих обстрілів енергетичної інфраструктури. На його думку, поки тримаються низькі температури, ворог продовжуватиме атаки, попри обмеженість засобів ураження.

Знищення енергетики — стратегічне завдання №2 для Кремля: аналіз загроз на лютий та березень

Знищення енергетики — стратегічне завдання №2 для Кремля: аналіз загроз на лютий та березень

Кореспондент наголошує, що березень також може принести сильні морози, а для енергосистеми критично важливою є стабільна температура вище +10 градусів, яка зазвичай встановлюється лише наприкінці весни.

"Знищення нашої енергетики зараз є вищим пріоритетом для ворога, ніж знищення наших можливостей у виробництві зброї або навіть у знищенні авіації. Це є стратегічна задача №2", — зазначає Мирошников. За його словами, завданням №1 для РФ залишається затягування часу на переговорах для уникнення санкцій та дестабілізації Європи.

Автор допису переконаний, що окупанти не зупиняться найближчим часом:

"Я вважаю, що вони для цього будуть залазити навіть у ракетну "заначку". Запас ракет ще є, а далеких дронів вони щодня виробляють достатньо".

Також він нагадав, що навіть після весняного потепління перепочинок буде тимчасовим, адже вже у жовтні-листопаді сезон обстрілів систем життєзабезпечення розпочнеться знову.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські війська підготувались до чергового масованого обстрілу — уже в повітряному просторі України фіксуються ворожі дрони.

Монітори повідомляють про загрозу бойового вильоту стратегічної авіації Ту-22/95/160. Зафіксовано ознаки підготовки до ракетного удару стратегічною авіацією. На ймовірний масований удар найближчої ночі вказує і те, що РФ вивела у Чорне море 2 ракетоносії, загальний боєзапас — 16 ракет типу “Калібр”. За даними моніторів, ворог фактично завершив підготовку до ракетного удару. Протягом найближчого часу можлива повторна комбінована масована атака. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини