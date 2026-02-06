Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Військовий оглядач Богдан Мирошников застерігає українців від ілюзій щодо завершення масованих обстрілів енергетичної інфраструктури. На його думку, поки тримаються низькі температури, ворог продовжуватиме атаки, попри обмеженість засобів ураження.
Знищення енергетики — стратегічне завдання №2 для Кремля: аналіз загроз на лютий та березень
Кореспондент наголошує, що березень також може принести сильні морози, а для енергосистеми критично важливою є стабільна температура вище +10 градусів, яка зазвичай встановлюється лише наприкінці весни.
"Знищення нашої енергетики зараз є вищим пріоритетом для ворога, ніж знищення наших можливостей у виробництві зброї або навіть у знищенні авіації. Це є стратегічна задача №2", — зазначає Мирошников. За його словами, завданням №1 для РФ залишається затягування часу на переговорах для уникнення санкцій та дестабілізації Європи.
Автор допису переконаний, що окупанти не зупиняться найближчим часом:
"Я вважаю, що вони для цього будуть залазити навіть у ракетну "заначку". Запас ракет ще є, а далеких дронів вони щодня виробляють достатньо".
Також він нагадав, що навіть після весняного потепління перепочинок буде тимчасовим, адже вже у жовтні-листопаді сезон обстрілів систем життєзабезпечення розпочнеться знову.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські війська підготувались до чергового масованого обстрілу — уже в повітряному просторі України фіксуються ворожі дрони.
Монітори повідомляють про загрозу бойового вильоту стратегічної авіації Ту-22/95/160. Зафіксовано ознаки підготовки до ракетного удару стратегічною авіацією. На ймовірний масований удар найближчої ночі вказує і те, що РФ вивела у Чорне море 2 ракетоносії, загальний боєзапас — 16 ракет типу “Калібр”. За даними моніторів, ворог фактично завершив підготовку до ракетного удару. Протягом найближчого часу можлива повторна комбінована масована атака.