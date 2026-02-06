Военный обозреватель Богдан Мирошников предостерегает украинцев от иллюзий по поводу завершения массированных обстрелов энергетической инфраструктуры. По его мнению, пока держатся низкие температуры, враг будет продолжать атаки, несмотря на ограниченность средств поражения.

Уничтожение энергетики – стратегическая задача №2 для Кремля: анализ угроз на февраль и март

Корреспондент отмечает, что март также может принести сильные морозы, а для энергосистемы критически важна стабильная температура выше 10 градусов, которая обычно устанавливается только в конце весны.

"Уничтожение нашей энергетики сейчас является более высоким приоритетом для врага, чем уничтожение наших возможностей в производстве оружия или даже в уничтожении авиации. Это стратегическая задача №2", — отмечает Мирошников. По его словам, задачей №1 для РФ остается затягивание времени на переговорах во избежание санкций и дестабилизации Европы.

Автор сообщения убежден, что оккупанты не остановятся в ближайшее время:

"Я считаю, что они для этого будут залезать даже в ракетную заначку. Запас ракет еще есть, а дальних дронов они каждый день производят достаточно".

Также он напомнил, что даже после весеннего потепления передышка будет временной, ведь уже в октябре-ноябре сезон обстрелов систем жизнеобеспечения начнется снова.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские войска подготовились к очередному массированному обстрелу — уже в воздушном пространстве Украины фиксируются вражеские дроны.

Мониторы сообщают об угрозе боевого вылета стратегической авиации Ту-22/95/160. Зафиксированы признаки подготовки к ракетному удару стратегической авиацией. На вероятный массированный удар в ближайшую ночь указывает и то, что РФ вывела в Черное море 2 ракетоносителя, общий боезапас — 16 ракет типа "Калибр". По данным мониторов, враг фактически завершил подготовку к ракетному удару. В ближайшее время возможна повторная комбинированная массированная атака.