Війна з Росією Загроза масованого обстрілу: РФ може завдати удару найближчої ночі
Загроза масованого обстрілу: РФ може завдати удару найближчої ночі

Є ознаки бойового вильоту стратегічної авіації РФ, також ворог вивів в море ракетоносії

6 лютого 2026, 18:40
Автор:
Кречмаровская Наталия

Російські війська підготувались до чергового масованого обстрілу — уже в повітряному просторі України фіксуються ворожі дрони. 

Загроза масованого обстрілу: РФ може завдати удару найближчої ночі

Пуск "Калібру". Фото з відкритих джерел

Монітори повідомляють про загрозу бойового вильоту стратегічної авіації Ту-22/95/160. Зафіксовано ознаки підготовки до ракетного удару стратегічною авіацією.

На ймовірний масований удар найближчої ночі вказує і те, що РФ вивела у Чорне море 2 ракетоносії, загальний боєзапас — 16 ракет типу “Калібр”.

За даними моніторів, ворог фактично завершив підготовку до ракетного удару. Протягом найближчого часу можлива повторна комбінована масована атака. 

Повідомляється, що для атаки можуть бути залучені: 

  • борти стратегічної авіації Ту-95МС, 

  • щонайменше 16 ракет типу “Калібр”, 

  • 8 бортів “МіГ-31К” для ударів “Кинджалами”. 

Не виключено, що Росія може застосувати і балістичні ракети. Також, як завжди, “Шахеди”.

Під загрозою атаки — обʼєкти енергетики, залізнична інфраструктура, військові обʼєкти

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що агент російської воєнної розвідки готував координати для повітряних атак РФ по Волинській, Рівненській і Тернопільській областях. 

У Службі безпеки України повідомили про затримання ворожого агента. Він намагався виявити та передати ворогу геолокації енергетичної та авіаційної інфраструктури, по яких окупанти планували нову серію ракетних атак. Також ймовірно планувався обстріл веж мобільного зв’язку та ключових об’єктів Укрзалізниці з найбільшою інтенсивністю руху вантажних ешелонів, адже ці об'єкти також були в полі зору ворожого агента. 




