Угроза массированного обстрела: РФ может нанести удар в ближайшую ночь

Российские войска подготовились к очередному массированному обстрелу — уже в воздушном пространстве Украины фиксируются вражеские дроны.

Пуск "Калибра". Фото из открытых источников

Мониторы сообщают об угрозе боевого вылета стратегической авиации Ту-22/95/160. Зафиксированы признаки подготовки к ракетному удару стратегической авиацией.

На вероятный массированный удар в ближайшую ночь указывает и то, что РФ вывела в Черное море 2 ракетоносителя, общий боезапас — 16 ракет типа "Калибр".

По данным мониторов, враг фактически завершил подготовку к ракетному удару. В ближайшее время возможна повторная комбинированная массированная атака.

Сообщается, что для атаки могут быть привлечены:

борта стратегической авиации Ту-95МС,

по меньшей мере 16 ракет типа "Калибр",

8 бортов "МиГ-31К" для ударов "Кинжалами".

Не исключено, что Россия может применить и баллистические ракеты. Также, как обычно, "Шахеды".

Под угрозой атаки – объекты энергетики, железнодорожная инфраструктура, военные объекты

Напомним: портал "Комментарии" писал, что агент российской военной разведки готовил координаты для воздушных атак РФ по Волынской, Ровенской и Тернопольской областях.

В Службе безопасности Украины сообщили о задержании вражеского агента. Он пытался обнаружить и передать врагу геолокации энергетической и авиационной инфраструктуры, по которым оккупанты планировали новую серию ракетных атак. Также предположительно планировался обстрел башен мобильной связи и ключевых объектов Укрзализныци с наибольшей интенсивностью движения грузовых эшелонов, ведь эти объекты также были в поле зрения вражеского агента.



