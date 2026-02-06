logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.05

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Угроза массированного обстрела: РФ может нанести удар в ближайшую ночь
commentss НОВОСТИ Все новости

Угроза массированного обстрела: РФ может нанести удар в ближайшую ночь

Есть признаки боевого вылета стратегической авиации РФ, также враг вывел в море ракетоносители

6 февраля 2026, 18:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российские войска подготовились к очередному массированному обстрелу — уже в воздушном пространстве Украины фиксируются вражеские дроны.

Угроза массированного обстрела: РФ может нанести удар в ближайшую ночь

Пуск "Калибра". Фото из открытых источников

Мониторы сообщают об угрозе боевого вылета стратегической авиации Ту-22/95/160. Зафиксированы признаки подготовки к ракетному удару стратегической авиацией.

На вероятный массированный удар в ближайшую ночь указывает и то, что РФ вывела в Черное море 2 ракетоносителя, общий боезапас — 16 ракет типа "Калибр".

По данным мониторов, враг фактически завершил подготовку к ракетному удару. В ближайшее время возможна повторная комбинированная массированная атака.

Сообщается, что для атаки могут быть привлечены:

  • борта стратегической авиации Ту-95МС,

  • по меньшей мере 16 ракет типа "Калибр",

  • 8 бортов "МиГ-31К" для ударов "Кинжалами".

Не исключено, что Россия может применить и баллистические ракеты. Также, как обычно, "Шахеды".

Под угрозой атаки – объекты энергетики, железнодорожная инфраструктура, военные объекты

Напомним: портал "Комментарии" писал, что агент российской военной разведки готовил координаты для воздушных атак РФ по Волынской, Ровенской и Тернопольской областях.

В Службе безопасности Украины сообщили о задержании вражеского агента. Он пытался обнаружить и передать врагу геолокации энергетической и авиационной инфраструктуры, по которым оккупанты планировали новую серию ракетных атак. Также предположительно планировался обстрел башен мобильной связи и ключевых объектов Укрзализныци с наибольшей интенсивностью движения грузовых эшелонов, ведь эти объекты также были в поле зрения вражеского агента.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости