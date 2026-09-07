«Знімайте свої клоунські носи»: генерал Андрій Білецький записав відео з центру Святогірська

Святогірськ, що на півночі Донецької області, залишається під надійним і повним контролем Сил оборони України. Про це безпосередньо з центральної площі міста заявив керівник 3-го армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький. Військовий запис став прямою відповіддю на інтенсивні інформаційні вкиди вищого керівництва Російської Федерації, яке ще на початку минулого тижня відзвітувало про нібито окупацію цього населеного пункту.

Андрій Білецький. Фото: Скриншот з відео

"Я хочу звернутися до російського військового і військово-політичного керівництва, — наголосив у своєму відеозверненні бригадний генерал. — Снімайте свої клоунські носи і різнокольорові перуки. Не виглядайте дурнями".

Командувач детально пояснив, які саме підрозділи забезпечують стабільність на цій ділянці фронту. За його словами, ворожі заяви не мають жодного стосунку до реального стану справ на карті бойових дій.

"60-та механізована бригада Третього армійського корпусу повністю контролює місто, — підкреслив Андрій Білецький. — Фактично, це наша тилова зона".

Варто нагадати, що поширенням дезінформації про захоплення Святогірська, який прикриває Слов'янсько-Краматорський напрямок, займалися перші особи країни-агресорки. Зокрема, 1 вересня російський диктатор Володимир Путін публічно оголосив, що його армія "нарощує темпи наступу" та вже захопила контроль над містом. За день цю брехню продублювало і Міноборони РФ, заявивши про "визволення" зусиллями угруповання "Запад".

Утім, у правдивості слів Кремля засумнівалися навіть самі російські пропагандисти. Інформаційні ресурси окупантів зазначали, що за кілька днів після гучних реляцій влада так і не спромоглася продемонструвати бодай якісь фото чи відеодокази своєї присутності, а відео українського генерала остаточно закрило це питання.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що раніше у Збройних Силах України та місцевій адміністрації оперативно спростували ці заяви Путіна, назвавши їх вигадкою, що виникла через провалені літні дедлайни Кремля.