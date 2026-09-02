Путін «окупував» Святогірськ: що каже влада та військові

Російський диктатор Володимир Путін озвучив масштабний фейк про нібито захоплення Святогірська та просування окупаційних військ впритул до Слов'янська, Краматорська й Дружківки. У Збройних Силах України та місцевій адміністрації оперативно спростували ці заяви, назвавши їх вигадкою, що виникла через провалені літні дедлайни Кремля. Місто Святогірськ залишається під повним контролем України, а уся вертикаль влади та гуманітарні місії продовжують виконувати свої обов'язки на місцях.

Святогірськ. Ілюстративне фото

Увечері 1 вересня очільник країни-агресорки Володимир Путін у коментарі для підконтрольних медіа розповсюдив дезінформацію про те, що його армія нібито ще 31 серпня окупувала Святогірськ Донецької області. Крім того, він запевнив росіян, що загарбникам залишилося пройти від 1,5 до 4 кілометрів до Краматорська, Слов’янська та Дружківки. Проте ці "успіхи" виявилися виключно фантазією російського командування.

"Просто вигадка. Судячи з усього, у них дедлайни були до кінця літа, от і "звітують" на всіх напрямках", — пояснив причини появи цієї брехні начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Аналітики також зауважують, що слова Путіна кардинально розходяться не лише з реальними картами українських розслідувачів, а й з офіційними звітами самого міністерства оборони РФ.

Щоб остаточно розвіяти міфи ворога, очільник Святогірської міської військової адміністрації Володимир Рибалкін зафіксував реальну ситуацію безпосередньо у населеному пункті. Він записав відеозвернення прямо з вулиць міста, наголосивши, що над адміністративними будівлями майорять українські стяги.

Попри регулярні ворожі обстріли, Святогірськ продовжує жити та чинити опір під українським прапором. Наразі в громаді у штатному режимі працюють органи влади, підрозділи поліції, волонтерські організації та міжнародні гуманітарні місії, які забезпечують життєдіяльність населення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, як у Краматорську "виживають" місцеві.