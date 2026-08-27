Чекали на окупацію та здавали позиції військових: як у Краматорську «виживають» місцеві

Служба безпеки України заблокувала діяльність масштабного агентурного апарату російських спецслужб, який діяв у безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення. Силовикам вдалося нейтралізувати групу з чотирьох осіб, які збирали стратегічну інформацію в інтересах ворога.

Затримані підозрювані, фото: СБУ

"За результатами комплексних заходів у Краматорську затримано чотирьох учасників осередку, — повідомили представники відомства, деталізуючи перебіг спецоперації, — які за вказівкою ворога фіксували координати Сил оборони на території прифронтового міста".

Кураторів з ФСБ цікавили насамперед тилові пункти управління, оборонні рубежі, військові склади та напрямки, якими українська техніка рухається на передову. Також затримані займалися дорозвідкою місць прильотів після артилерійських чи ракетних ударів, аби окупанти могли точніше скоригувати наступні атаки.

Організацію шпигунської діяльності здійснювали через посередника, який виїхав до країни-агресорки.

"Троє фігурантів були завербовані ворогом через їхнього давнього знайомого, — розповідають у контррозвідці, розкриваючи деталі справи, — який проживає у Санкт-Петербурзі та працює на співробітника "управління фсб у днр" – Олександра Ногаша".

Одним із ключових інформаторів виявився водій місцевого підприємства житлово-комунального господарства, який під час щоденних робочих виїздів вишукував дислокації військових і паралельно шукав нових кандидатів для вербування. Також до групи входив краматорський сантехнік із дружиною — вони фотографували оборонні об'єкти з вікна власного авто.

Останньою до цієї мережі приєдналася місцева ріелторка, яку подружжя залучило для відстеження маршрутів пересування підрозділів ЗСУ.

"Під час обшуків у них вилучено смартфони та інші електронні прилади із доказами роботи на фсб", — підсумували результати слідчих дій у пресцентрі відомства.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора усім чотирьом затриманим оголошено про підозру в державній зраді за умов воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Наразі суд відправив підозрюваних у СІЗО, їм загрожує безальтернативне довічне ув'язнення з конфіскацією всього майна.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що журналіст та військові розповіли про ворожість місцевих "ждунів".