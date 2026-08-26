Робота представників медіа та українських військовослужбовців у прифронтових містах Донецької області дедалі частіше супроводжується не лише загрозою російських обстрілів, а й психологічним тиском з боку проросійськи налаштованих місцевих жителів. Позаштатний кореспондент "Радіо Свобода" Сергій Горбатенко поділився прикрим інцидентом, який стався з ним одразу після фіксації наслідків чергового ворожого удару.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Іду з місця обстрілу у центрі Словʼянська, — розповідає журналіст про свій пригнічений емоційний стан, — настрій кепський".

За його словами, якщо один перехожий подякував йому за роботу, то у місцевому маркеті репортер зіткнувся з відвертою ворожістю. Чоловік-продавець середнього віку почав уїдливо коментувати його присутність, пов'язуючи роботу преси із майбутніми атаками: "пасматріті, он пашол, будут у нас прільоти".

На спробу медійника з'ясувати причину таких звинувачень, персонал крамниці видав абсурдний закид про те, що знімальна група надто оперативно опиняється на місцях подій. Як зазначає Горбатенко, колега продавця підтримала колегу фразою: "ваше паявлєніє павєргаєт людєй в смятєніє". Медійник змушений був залишити покупки та піти геть.

Репортер резюмував, що така реакція є ознакою правильності його професійного шляху:

"Як же ці тварі мене ненавидять. Отже, все роблю вірно. Працюємо далі".

З подібними проявами агресії у прифронтовій зоні регулярно стикаються і захисники України. Пресофіцерка 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Ірина Рибакова у коментарях до допису підтвердила, що військові теж стають об'єктами аналогічних нападків з боку підприємців у сусідньому Краматорську.

"Нас теж нещодавно виганяли, — згадує представниця ЗСУ випадок, коли бійці завантажувалися в автівку для виїзду, — тьотка з сусіднього магазину кричала, щоб ми відʼїхали, бо по магазу прилетить".

Незважаючи на прохання почекати кілька хвилин, жінка продовжувала влаштовувати гучний скандал, що лише гальмувало збори армійців. Оцінюючи ситуацію, молодший сержант бригади висловив нерозуміння такої логіки, адже Краматорськ уже є зоною активних бойових дій:

"Думає, як м и відʼїде мо , то на Крам не буде лізти орда?".

Реагуючи на оприлюднені факти, громадськість та колеги зазначають, що на Донеччині критично бракує системної протидії латентному сепаратизму. Окремі коментатори вказують на пасивність силових структур, наголошуючи, що СБУ, поліція та прокуратура не проводять належних профілактичних заходів чи інформаційних кампаній щодо відповідальності за антиукраїнську пропаганду. Водночас пересічні українці закликають військових та репортерів першочергово дбати про власну безпеку, а не ризикувати життям заради порятунку тих, хто чекає на прихід окупантів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, чому за роки вторгнення Київ і Москва так і не врегулювали проблему цивільних коригувальників.