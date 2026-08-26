Работа представителей медиа и украинских военнослужащих в прифронтовых городах Донецкой области все чаще сопровождается не только угрозой российских обстрелов, но и психологическим давлением пророссийски настроенных местных жителей. Внештатный корреспондент "Радио Свобода" Сергей Горбатенко поделился досадным инцидентом, случившимся с ним сразу после фиксации последствий очередного вражеского удара.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Иду с места обстрела в центре Славянска, — рассказывает журналист о своем подавленном эмоциональном состоянии, — настроение плохое".

По его словам, если один прохожий поблагодарил его за работу, то в местном маркете репортер столкнулся с откровенной враждебностью. Мужчина-продавец средних лет начал язвительно комментировать его присутствие, связывая работу прессы с будущими атаками: "посмотрите, он пошел, будут у нас прилеты".

На попытку медийщика выяснить причину таких обвинений, персонал магазина выдал абсурдный упрек в том, что съемочная группа слишком оперативно оказывается на местах событий. Как отмечает Горбатенко, коллега продавца поддержала коллегу фразой: "ваше появление повергает людей в смятение". Медийщик вынужден был оставить покупки и уйти.

Репортер резюмировал, что подобная реакция является признаком правильности его профессионального пути:

"Как же эти твари меня ненавидят. Значит, все делаю верно. Работаем дальше".

С подобными проявлениями агрессии в прифронтовой зоне регулярно сталкиваются и защитники Украины. Пресс-офицер 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Ирина Рыбакова в комментариях к сообщению подтвердила, что военные тоже становятся объектами аналогичных нападок со стороны предпринимателей в соседнем Краматорске.

"Нас тоже недавно выгоняли, — вспоминает представитель ВСУ случай, когда бойцы загружались в автомобиль для выезда, — тетя из соседнего магазина кричала, чтобы мы отъехали, потому что по магазину прилетит".

Несмотря на просьбу подождать несколько минут, женщина продолжала устраивать громкий скандал, что только тормозило сбор армейцев. Оценивая ситуацию, младший сержант бригады выразил непонимание такой логики, ведь Краматорск уже является зоной активных боевых действий:

"Думает, как мы отъедем , то на Крам не будет лезть орда?".

Реагируя на обнародованные факты, общественность и коллеги отмечают, что в Донецкой области критически не хватает системного противодействия латентному сепаратизму. Отдельные комментаторы указывают на пассивность силовых структур, отмечая, что СБУ, полиция и прокуратура не проводят надлежащих профилактических мер или информационных кампаний по ответственности за антиукраинскую пропаганду. В то же время рядовые украинцы призывают военных и репортеров в первую очередь заботиться о собственной безопасности, а не рисковать жизнью ради спасения тех, кто ждет прихода оккупантов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , почему за годы вторжения Киев и Москва так и не урегулировали проблему гражданских корректировщиков .