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Ждали оккупации и сдавали позиции военных: как в Краматорске «выживают» местные

Шпионский центр Ногаша за решеткой: как коммунальщик, риэлтор и семья сантехника помогали врагу обстреливать Краматорск

27 августа 2026, 11:23
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Недилько Ксения

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность масштабного агентурного аппарата российских спецслужб, действовавшего в непосредственной близости от линии боевого столкновения. Силовикам удалось нейтрализовать группу из четырех человек, собиравших стратегическую информацию в интересах врага.

Ждали оккупации и сдавали позиции военных: как в Краматорске «выживают» местные

Задержанные подозреваемые, фото: СБУ

"По результатам комплексных мероприятий в Краматорске задержаны четыре участника ячейки, — сообщили представители ведомства, детализируя ход спецоперации, — которые по указанию врага фиксировали координаты Сил обороны на территории прифронтового города".

Кураторов из ФСБ интересовали прежде тыловые пункты управления, оборонные рубежи, военные склады и направления, которыми украинская техника движется на передовую. Также задержанные занимались доразведкой мест прилетов после артиллерийских или ракетных ударов, чтобы оккупанты могли точнее скорректировать следующие атаки.

Ждали оккупации и сдавали позиции военных: как в Краматорске «выживают» местные - фото 2
Ждали оккупации и сдавали позиции военных: как в Краматорске «выживают» местные - фото 2

Организацию шпионской деятельности осуществляли через посредника, выехавшего в страну-агрессорку.

"Три фигуранта были завербованы врагом из-за их давнего знакомого, — рассказывают в контрразведке, раскрывая детали дела, — проживающего в Санкт-Петербурге и работающего на сотрудника "управления фсб в днр" – Александра Ногаша".

Одним из ключевых осведомителей оказался водитель местного предприятия жилищно-коммунального хозяйства, который во время ежедневных рабочих выездов выискивал дислокации военных и параллельно искал новых кандидатов для вербовки. Также в группу входил краматорский сантехник с женой — они фотографировали оборонные объекты из окна собственного авто.

Последней к этой сети присоединилась местная риэлторка, которую супруги привлекли для отслеживания маршрутов передвижения подразделений ВСУ.

"При обыске у них изъяты смартфоны и другие электронные приборы с доказательствами работы на ФСБ", — подытожили результаты следственных действий в пресс-центре ведомства.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора всем четырем задержанным объявлено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ). Суд отправил подозреваемых в СИЗО, им грозит безальтернативное пожизненное заключение с конфискацией всего имущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что журналист и военные рассказали о враждебности местных "ждунов".



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