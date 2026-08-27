Ждали оккупации и сдавали позиции военных: как в Краматорске «выживают» местные

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность масштабного агентурного аппарата российских спецслужб, действовавшего в непосредственной близости от линии боевого столкновения. Силовикам удалось нейтрализовать группу из четырех человек, собиравших стратегическую информацию в интересах врага.

Задержанные подозреваемые, фото: СБУ

"По результатам комплексных мероприятий в Краматорске задержаны четыре участника ячейки, — сообщили представители ведомства, детализируя ход спецоперации, — которые по указанию врага фиксировали координаты Сил обороны на территории прифронтового города".

Кураторов из ФСБ интересовали прежде тыловые пункты управления, оборонные рубежи, военные склады и направления, которыми украинская техника движется на передовую. Также задержанные занимались доразведкой мест прилетов после артиллерийских или ракетных ударов, чтобы оккупанты могли точнее скорректировать следующие атаки.

Организацию шпионской деятельности осуществляли через посредника, выехавшего в страну-агрессорку.

"Три фигуранта были завербованы врагом из-за их давнего знакомого, — рассказывают в контрразведке, раскрывая детали дела, — проживающего в Санкт-Петербурге и работающего на сотрудника "управления фсб в днр" – Александра Ногаша".

Одним из ключевых осведомителей оказался водитель местного предприятия жилищно-коммунального хозяйства, который во время ежедневных рабочих выездов выискивал дислокации военных и параллельно искал новых кандидатов для вербовки. Также в группу входил краматорский сантехник с женой — они фотографировали оборонные объекты из окна собственного авто.

Последней к этой сети присоединилась местная риэлторка, которую супруги привлекли для отслеживания маршрутов передвижения подразделений ВСУ.

"При обыске у них изъяты смартфоны и другие электронные приборы с доказательствами работы на ФСБ", — подытожили результаты следственных действий в пресс-центре ведомства.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора всем четырем задержанным объявлено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ). Суд отправил подозреваемых в СИЗО, им грозит безальтернативное пожизненное заключение с конфискацией всего имущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что журналист и военные рассказали о враждебности местных "ждунов".