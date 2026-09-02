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Путин «оккупировал» Святогорск: что говорят власти и военные

Украинские флаги над городом: глава Святогорской ГВА опроверг фейк российского диктатора

2 сентября 2026, 17:02
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Недилько Ксения

Российский диктатор Владимир Путин озвучил масштабный фейк о якобы захвате Святогорска и продвижении оккупационных войск вплотную к Славянску, Краматорску и Дружковке. В Вооруженных Силах Украины и местной администрации оперативно опровергли эти заявления, назвав их выдумкой, возникшей из-за проваленных летних дедлайнов Кремля. Город Святогорск остается под полным контролем Украины, а вся вертикаль власти и гуманитарные миссии продолжают выполнять свои обязанности на местах.

Путин «оккупировал» Святогорск: что говорят власти и военные

Святогорск. Иллюстративное фото

Вечером 1 сентября глава страны-агрессорки Владимир Путин в комментарии для подконтрольных медиа распространил дезинформацию о том, что его армия якобы еще 31 августа оккупировала Святогорск Донецкой области. Кроме того, он заверил россиян, что захватчикам осталось пройти от 1,5 до 4 километров до Краматорска, Славянска и Дружковки. Однако эти "успехи" оказались исключительно фантазией российского командования.

"Просто вымысел. Судя по всему, у них дедлайны были до конца лета, вот и "отчитываются" по всем направлениям", — объяснил причины появления этой лжи начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

Аналитики также отмечают, что слова Путина кардинально расходятся не только с реальными картами украинских расследователей, но и с официальными отчетами министерства обороны РФ.

Чтобы окончательно развеять мифы врага, глава Святогорской городской военной администрации Владимир Рыбалкин зафиксировал реальную ситуацию в населенном пункте. Он записал видеообращение прямо с улиц города, подчеркнув, что над административными зданиями развеваются украинские флаги.

Несмотря на регулярные вражеские обстрелы, Святогорск продолжает жить и сопротивляться под украинским флагу. В настоящее время в громаде в штатном режиме работают органы власти, подразделения полиции, волонтерские организации и международные гуманитарные миссии, обеспечивающие жизнедеятельность населения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как в Краматорске "выживают" местные.



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