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«Снимайте свои клоунские носы»: генерал Андрей Билецкий записал видео из центра Святогорска

Фейк Кремля о «взятии» Святогорска разлетелся вдребезги: командир 3-го армейского корпуса показал реальную ситуацию в городе

7 сентября 2026, 13:43
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Недилько Ксения

Святогорск на севере Донецкой области остается под надежным и полным контролем Сил обороны Украины. Об этом прямо с центральной площади города заявил командир 3-го армейского корпуса ВСУ бригадный генерал Андрей Билецкий. Военная запись стала прямым ответом на интенсивные информационные вбросы высшего руководства Российской Федерации, которое еще в начале прошлой недели отчиталось о якобы оккупации этого населенного пункта.

«Снимайте свои клоунские носы»: генерал Андрей Билецкий записал видео из центра Святогорска

Андрей Билецкий. Фото: Скриншот из видео

"Я хочу обратиться к российскому военному и военно-политическому руководству, — подчеркнул в своем видеообращении бригадный генерал. — Снимайте свои клоунские носы и разноцветные парики. Не выглядите дураками".

Командующий подробно объяснил, какие именно подразделения обеспечивают стабильность на этом участке фронта. По его словам, враждебные заявления не имеют никакого отношения к реальному положению дел на карте боевых действий.

«Снимайте свои клоунские носы»: генерал Андрей Билецкий записал видео из центра Святогорска - фото 2

"60 механизированная бригада Третьего армейского корпуса полностью контролирует город, — подчеркнул Андрей Билецкий. — Фактически это наша тыловая зона".

Следует напомнить, что распространением дезинформации о захвате Святогорска, прикрывающего Славянско-Краматорское направление, занимались первые лица страны-агрессора. В частности, 1 сентября российский диктатор Владимир Путин публично объявил, что его армия наращивает темпы наступления и уже захватила контроль над городом. За день эту ложь продублировало и Минобороны РФ, заявив об "освобождении" усилиями группировки "Запад".

Впрочем, в правдивости слов Кремля усомнились даже сами российские пропагандисты. Информационные ресурсы оккупантов отмечали, что через несколько дней после громких реляций власти так и не смогли продемонстрировать хоть какие-то фото или видеодоказательства своего присутствия, а видео украинского генерала окончательно закрыло этот вопрос.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ранее в Вооруженных Силах Украины и местной администрации оперативно опровергли эти заявления Путина , назвав их выдумкой , возникшей из-за проваленных летних дедлайнов Кремля .



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