“Зневірилися навіть українські військові”: що відбувається насправді

Російська пропаганда не припиняє спроби дискредитувати українських військових, поширюючи різноманітні фейки. У Центрі протидії дезінформації спростували черговий вкид — ворог поширює відео, згенероване штучним інтелектом. Фейк поширюють переважно з новостворених акаунтів на TikTok, YouTube та інших соціальних мережах.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

“Зокрема, у відео від імені військових звучать наративи про нібито неефективність українських дронів та домінування Росії в цій сфері. Також поширюється меседж про “марність боротьби”, необхідність “прийняття російських умов” та звинувачення української влади у “відсутності прагнення до миру”, — йдеться в повідомленні.

Аналітики ЦПД зауважили, що якість таких відео стрімко зростає з розвитком ШІ-технологій. Такі вкиди стають дедалі складнішими для виявлення серед автентичного контенту у стрічках соцмереж. Користувач, який гортає стрічку, часто не встигає критично оцінити побачене, і саме на це розраховує ворог, зауважили аналітики.

“Втім, попри зростання якості, ШІ-генерацію все ще видають технічні ознаки: мікроскачки, мерехтіння й неприродні дефекти картинки між кадрами, а також роботизований, монотонний або “склеєний” звук. Крім того, на відео часто помітні дефекти на межах об'єктів та нелогічні деталі тла, рук чи військового спорядження”, — вказали в ЦПД на ознаки фейку.

Аналітики центру наголосили, що головна мета Кремля — створення глобального інформаційного хаосу. Агресор прагне підірвати довіру до будь-яких реальних відеодоказів, щоб називати правду про власні воєнні злочини “дипфейком” або продуктом ШІ.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путін видає бажане за дійсне.