“Зневірилися навіть українські військові”: що відбувається насправді

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Кречмаровская Наталия
Російська пропаганда не припиняє спроби дискредитувати українських військових, поширюючи різноманітні фейки. У Центрі протидії дезінформації спростували черговий вкид — ворог поширює відео, згенероване штучним інтелектом. Фейк поширюють переважно з новостворених акаунтів на TikTok, YouTube та інших соціальних мережах.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Аналітики ЦПД зауважили, що якість таких відео стрімко зростає з розвитком ШІ-технологій. Такі вкиди стають дедалі складнішими для виявлення серед автентичного контенту у стрічках соцмереж. Користувач, який гортає стрічку, часто не встигає критично оцінити побачене, і саме на це розраховує ворог, зауважили аналітики.
Аналітики центру наголосили, що головна мета Кремля — створення глобального інформаційного хаосу. Агресор прагне підірвати довіру до будь-яких реальних відеодоказів, щоб називати правду про власні воєнні злочини “дипфейком” або продуктом ШІ.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путін видає бажане за дійсне.