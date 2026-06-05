"Отчаялись даже украинские военные": что происходит на самом деле

Российская пропаганда не прекращает попыток дискредитировать украинских военных, распространяя различные фейки. В Центре противодействия дезинформации опровергли очередной вброс – враг распространяет видео, сгенерированное искусственным интеллектом. Фейк распространяют преимущественно с вновь аккаунтов на TikTok, YouTube и других социальных сетях.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

"В частности, в видео от имени военных звучат нарративы о якобы неэффективности украинских дронов и доминировании России в этой сфере. Также распространяется месседж о "бесполезности борьбы", необходимости "принятия российских условий" и обвинения украинской власти в "отсутствии стремления к миру", — говорится в сообщении.

Аналитики ЦПД отметили, что качество таких видео стремительно растет с развитием ИИ-технологий. Такие вбросы становятся все сложнее для выявления среди аутентичного контента в лентах соцсетей. Пользователь, листающий ленту, часто не успевает критически оценить увиденное, и именно на это рассчитывает враг, отметили аналитики.

"Впрочем, несмотря на рост качества, ИИ-генерацию все еще выдают технические признаки: микроскачки, мерцание и неестественные дефекты картинки между кадрами, а также роботизированный, монотонный или "склеенный" звук. Кроме того, на видео часто заметны дефекты на границах объектов и нелогичные детали фона, рук или военного снаряжения”, — отметили в ЦПД признаки фейка.

Аналитики центра подчеркнули, что главная цель Кремля – создание глобального информационного хаоса. Агрессор стремится подорвать доверие к любым реальным видеодоказательствам, чтобы называть правду о собственных военных преступлениях "дипфейком" или продуктом ИИ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин выдает желаемое за действительное.