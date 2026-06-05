"Отчаялись даже украинские военные": что происходит на самом деле

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Кречмаровская Наталия
Российская пропаганда не прекращает попыток дискредитировать украинских военных, распространяя различные фейки. В Центре противодействия дезинформации опровергли очередной вброс – враг распространяет видео, сгенерированное искусственным интеллектом. Фейк распространяют преимущественно с вновь аккаунтов на TikTok, YouTube и других социальных сетях.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Аналитики ЦПД отметили, что качество таких видео стремительно растет с развитием ИИ-технологий. Такие вбросы становятся все сложнее для выявления среди аутентичного контента в лентах соцсетей. Пользователь, листающий ленту, часто не успевает критически оценить увиденное, и именно на это рассчитывает враг, отметили аналитики.
Аналитики центра подчеркнули, что главная цель Кремля – создание глобального информационного хаоса. Агрессор стремится подорвать доверие к любым реальным видеодоказательствам, чтобы называть правду о собственных военных преступлениях "дипфейком" или продуктом ИИ.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин выдает желаемое за действительное.