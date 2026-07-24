Українська оборонна промисловість продовжує працювати над створенням нових далекобійних засобів ураження. Одним із найамбітніших проєктів може стати балістична ракета FP-9, яку розробляє компанія Fire Point. Саме цій програмі присвятило матеріал німецьке видання Der Spiegel, зазначивши, що розвиток українського ракетобудування здатен суттєво змінити баланс безпеки для Росії.

Балістична ракета. Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, перспективна ракета матиме дальність польоту до 855 кілометрів, швидкість близько 8 тисяч кілометрів на годину та бойову частину масою до 800 кілограмів. Такі характеристики, як зазначають аналітики, значно скорочують час на реагування систем протиповітряної оборони, адже на фінальній ділянці польоту для перехоплення залишаються лише лічені десятки секунд.

Fire Point уже відома своїми далекобійними безпілотниками FP-1 та FP-2, які застосовуються для ударів по військовій та паливній інфраструктурі РФ, а також крилатою ракетою FP-5 Flamingo. Тепер компанія працює над створенням балістичної системи нового покоління.

Співзасновник Fire Point Денис Штілєрман заявив, що проєкт перебуває на завершальному етапі розробки. За його словами, попереду залишаються наземні випробування двигуна та тестові пуски. Він також висловив переконання, що висока швидкість ракети істотно ускладнить її перехоплення сучасними засобами ППО.

Водночас незалежного підтвердження заявлених технічних характеристик FP-9 наразі немає, а сама ракета ще не проходила публічно підтверджених льотних випробувань. Однак інтерес міжнародних експертів до українських ракетних програм свідчить про те, що розвиток вітчизняних високоточних озброєнь дедалі уважніше відстежують не лише в Росії, а й у країнах Заходу.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент України Володимир Зеленський продовжує демонструвати готовність до дипломатичного врегулювання війни та послідовно виступає за проведення переговорів за участю України, США та Росії. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).



