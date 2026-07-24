Украинская оборонная промышленность продолжает работать над созданием новых дальнобойных средств поражения. Одним из самых амбициозных проектов может стать баллистическая ракета FP-9, разрабатываемая компанией Fire Point. Именно этой программе посвятило материал немецкое издание Der Spiegel, отметив, что развитие украинского ракетостроения способно существенно изменить баланс безопасности России.

Баллистическая ракета. Фото: из открытых источников

По информации издания, перспективная ракета будет иметь дальность полета до 855 километров, скорость около 8 тысяч километров в час и боевую часть массой до 800 килограммов. Такие характеристики, как отмечают аналитики, значительно сокращают время реагирования систем противовоздушной обороны, ведь на финальном участке полета для перехвата остаются лишь считанные десятки секунд.

Fire Point уже известна своими дальнобойными беспилотниками FP-1 и FP-2, применяемыми для ударов по военной и топливной инфраструктуре РФ, а также крылатой ракетой FP-5 Flamingo. Теперь компания работает над созданием баллистической системы нового поколения.

Соучредитель Fire Point Денис Штилерман заявил, что проект находится на завершающем этапе разработки. По его словам, спереди остаются наземные испытания двигателя и тестовые пуски. Он также выразил убеждение, что высокая скорость ракеты существенно усложнит ее перехват современными средствами ПВО.

В то же время, независимого подтверждения заявленных технических характеристик FP-9 пока нет, а сама ракета еще не проходила публично подтвержденных летных испытаний. Однако интерес международных экспертов к украинским ракетным программам свидетельствует о том, что развитие отечественных высокоточных вооружений все более внимательно отслеживаются не только в России, но и в странах Запада.

Также издание "Комментарии" сообщало — президент Украины Владимир Зеленский продолжает демонстрировать готовность к дипломатическому урегулированию войны и последовательно выступает за проведение переговоров с участием Украины, США и России. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).



