У США вказали на важливу деталь: чи є шанс на реальні переговори щодо миру з Росією

Президент України Володимир Зеленський продовжує демонструвати готовність до дипломатичного врегулювання війни та послідовно виступає за проведення переговорів за участю України, США та Росії. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Переговори. Фото: з відкритих джерел

У звіті наголошується, що 22 липня Зеленський провів зустріч із спеціальним посланником президента США з питань Близького Сходу Стівом Уіткоффом, а також колишнім радником американського президента Джаредом Кушнером. Однією з ключових тем переговорів стали подальші зусилля щодо пошуку шляхів мирного врегулювання російсько-української війни.

Вже наступного дня глава української держави знову підтвердив намір організувати тристоронні переговори між Києвом, Вашингтоном та Москвою восени 2026 року. При цьому Зеленський зазначив, що якби терміни залежали виключно від української сторони, подібна зустріч могла б відбутися значно раніше – вже у липні.

В ISW наголошують, що подібні заяви український лідер робить не вперше. За оцінкою аналітиків, Зеленський регулярно підтверджує готовність до дипломатичного процесу та заявляє про можливість компромісів, необхідних для досягнення справедливого завершення війни.

Експерти звертають увагу, що така позиція суперечить російській інформаційній кампанії, в рамках якої Кремль намагається представити Україну стороною, яка нібито перешкоджає переговорам. В Інституті вивчення війни вважають, що послідовні заяви Зеленського свідчать про інше та демонструють прагнення Києва зберегти дипломатичний трек паралельно з обороною країни.

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