В США указали на важную деталь: есть ли шанс на реальные переговоры о мире с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает демонстрировать готовность к дипломатическому урегулированию войны и последовательно выступает за проведение переговоров с участием Украины, США и России. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Переговоры. Фото: из открытых источников

В отчете отмечается, что 22 июля Зеленский провел встречу со специальным посланником президента США по вопросам Ближнего Востока Стивом Уиткоффом, а также бывшим советником американского президента Джаредом Кушнером. Одной из ключевых тем переговоров стали дальнейшие усилия по поиску путей мирного урегулирования российско-украинской войны.

Уже на следующий день глава украинского государства вновь подтвердил намерение организовать трехсторонние переговоры между Киевом, Вашингтоном и Москвой осенью 2026 года. При этом Зеленский отметил, что, если бы сроки зависели исключительно от украинской стороны, подобная встреча могла бы состояться значительно раньше – уже в июле.

В ISW подчеркивают, что подобные заявления украинский лидер делает не впервые. По оценке аналитиков, Зеленский регулярно подтверждает готовность к дипломатическому процессу и заявляет о возможности компромиссов, необходимых для достижения справедливого завершения войны.

Эксперты обращают внимание, что такая позиция противоречит российской информационной кампании, в рамках которой Кремль пытается представить Украину стороной, якобы препятствующей переговорам. В Институте изучения войны считают, что последовательные заявления Зеленского свидетельствуют об обратном и демонстрируют стремление Киева сохранить дипломатический трек параллельно с обороной страны.

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