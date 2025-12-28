logo_ukra

Змусили роздягнутися та вбили: жорстокіші реалії російської війни
Змусили роздягнутися та вбили: жорстокіші реалії російської війни

На фронті дедалі частіше фіксують системні розстріли українських військових після захоплення в полон, які вже майже не викликають міжнародного резонансу

28 грудня 2025, 01:39
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Старший лейтенант Сил оборони з позивним "Алекс" заявив, що випадки розстрілів українських військовослужбовців після потрапляння в полон стали регулярними та системними на всіх ділянках фронту.

Змусили роздягнутися та вбили: жорстокіші реалії російської війни

Солдати рф розстрілюють українських полонених

За його словами, такі злочини відбуваються постійно й уже не спричиняють того суспільного або міжнародного шоку, який був на початку повномасштабної війни. Факти страти полонених дедалі частіше сприймаються як "черговий епізод війни", а не як грубе порушення міжнародного гуманітарного права.

Один із таких випадків стався сьогодні на Покровському напрямку. За інформацією військового, російські підрозділи взяли в полон двох українських захисників. Після цього їх вивели з укриття, змусили роздягнутися та розстріляли на місці.

Алекс наголошує, що подібні дії — не поодинокі інциденти і не "перевищення повноважень" окремими солдатами, а повторювана практика, яка фіксується на різних напрямках фронту. Йдеться про свідомі вбивства беззбройних полонених, що прямо заборонено Женевськими конвенціями.

За словами військового, відсутність жорсткої та миттєвої міжнародної реакції лише підштовхує окупантів до повторення таких злочинів. Коли розстріли полонених не тягнуть за собою реальних наслідків, вони перетворюються на інструмент залякування та терору.

Українські військові та правозахисники неодноразово наголошували, що кожен подібний випадок має бути задокументований і переданий до міжнародних судових інстанцій. Однак на практиці кількість зафіксованих страт зростає швидше, ніж кількість покараних за них.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що громадський діяч Володимир Золкін заявив, що дії Петро Порошенко та проросійських інформаційних майданчиків завдають серйозної шкоди довірі до волонтерського руху в Україні.



Джерело: https://t.me/officer_33/6598
