Скандал навколо волонтерів: Золкін назвав навіть імена

Волонтерський рух в Україні опинився під інформаційною атакою, яку, за словами громадських діячів, ведуть як російські структури, так і окремі українські політики

28 грудня 2025, 01:22
Ткачова Марія

Громадський діяч Володимир Золкін заявив, що дії Петро Порошенко та проросійських інформаційних майданчиків завдають серйозної шкоди довірі до волонтерського руху в Україні.

Скандал навколо волонтерів: Золкін назвав навіть імена

Золкін про волонтерський рух в Україні

За його словами, про системну кампанію дискредитації волонтерських ініціатив раніше публічно говорив і Сергій Притула. Йдеться про чорний піар, маніпуляції та поширення фейків, які формують у суспільства сумніви щодо чесності та ефективності волонтерів.

Золкін наголошує, що такі атаки вигідні насамперед Росії, адже волонтерський рух став одним із ключових елементів стійкості України під час війни. Водночас він вважає показовим те, що, за його оцінкою, до цієї інформаційної кампанії долучаються й українські політичні фігури, переслідуючи власні інтереси.

Окремо Золкін згадав телеведучого Олександр Чекалкін, якого звинуватив у цілеспрямованому поширенні негативних наративів про волонтерські організації. На його думку, подібні дії не просто шкодять окремим ініціативам, а підривають репутацію всього волонтерського середовища в країні.

Громадський діяч також звернув увагу на біографічні факти, які, на його переконання, пояснюють мотивацію окремих осіб. Зокрема, він нагадав, що Чекалкін є випускником Московського військового інституту та раніше публічно розповідав про спроби вербування з боку КДБ. Золкін не виключає, що певні комунікації з російськими структурами могли зберегтися й надалі, хоча офіційних доказів цього він не навів.

У підсумку Золкін підкреслює: атаки на волонтерський рух — це удар по тилу країни. За його словами, у час повномасштабної війни дискредитація волонтерів працює виключно на користь ворога, незалежно від того, хто саме стоїть за такими інформаційними кампаніями.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у російських аеропортах стався масштабний авіаколапс після атаки безпілотників — понад 100 рейсів було затримано або скасовано. Найбільші проблеми зафіксували в московських аеропортах Внуково та Шереметьєво, де зали очікування виявилися переповненими пасажирами.



Джерело: https://t.me/volodymyrzolkin/21396
