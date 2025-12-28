Общественный деятель Владимир Золкин заявил, что действия Петр Порошенко и пророссийских информационных площадок наносят серьезный ущерб доверию к волонтерскому движению в Украине.

Золкин про волонтерское движение в Украине

По его словам, о системной кампании по дискредитации волонтерских инициатив ранее публично говорил и Сергей Притула . Речь идет о черном пиаре, манипуляциях и распространении фейков, которые формируют у общества сомнения в честности и эффективности волонтеров.

Золкин отмечает, что такие атаки выгодны прежде всего России, ведь волонтерское движение стало одним из ключевых элементов устойчивости Украины во время войны. В то же время, он считает показательным то, что, по его оценке, к этой информационной кампании приобщаются и украинские политические фигуры, преследуя собственные интересы.

Отдельно Золкин упомянул телеведущего Александр Чекалкин , которого обвинил в целенаправленном распространении негативных нарративов о волонтерских организациях. По его мнению, подобные действия не просто вредят отдельным инициативам, а подрывают репутацию всей волонтерской среды в стране.

Общественный деятель также обратил внимание на биографические факты, которые, по его убеждению, объясняют мотивацию отдельных лиц. В частности, он напомнил, что Чекалкин является выпускником Московского военного института и ранее публично рассказывал о попытках вербовки со стороны КГБ. Золкин не исключает, что определенные коммуникации с российскими структурами могли сохраниться и дальше, хотя официальных доказательств этого он не привел.

В итоге Золкин подчеркивает: атаки на волонтерское движение – это удар по тылу страны. По его словам, во время полномасштабной войны дискредитация волонтеров работает исключительно в пользу врага, независимо от того, кто стоит за такими информационными кампаниями.

