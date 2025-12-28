Українські безпілотники атакують Москву: що коїться в столиці рф

У російських аеропортах стався масштабний авіаколапс після атаки безпілотників — понад 100 рейсів було затримано або скасовано. Найбільші проблеми зафіксували в московських аеропортах Внуково та Шереметьєво, де зали очікування виявилися переповненими пасажирами.

Авіаколапс в Москві після атаки дронів

За даними російських медіа, частина літаків була змушена змінити маршрут і приземлятися на запасних аеродромах. Декілька рейсів повністю скасували. Попри це, аеропорт Домодєдово заявив, що нібито працює у штатному режимі, хоча пасажири повідомляють про затримки і там.

Проблеми з авіасполученням вийшли за межі Москви. У Санкт-Петербурзі в аеропорту Пулково затримали щонайменше 18 рейсів, ще вісім — скасували.

На тлі цього мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська протиповітряна оборона нібито збила 26 безпілотників, які прямували у напрямку столиці РФ. Водночас реальні наслідки атаки — зупинене авіасполучення, хаос в аеропортах і сотні пасажирів, які не можуть вилетіти — свідчать про серйозні перебої в роботі цивільної інфраструктури.

Російська влада традиційно уникає подробиць щодо масштабів інциденту, обмежуючись заявами про "успішну роботу ППО", попри очевидні збої в транспортній системі країни.

