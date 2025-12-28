logo

BTC/USD

87814

ETH/USD

2948.67

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49.56

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украинские беспилотники атакуют Москву: что происходит в столице России
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинские беспилотники атакуют Москву: что происходит в столице России

Атака беспилотников повлекла за собой масштабный сбой в работе ключевых аэропортов России, фактически парализовав авиасообщение вокруг Москвы

28 декабря 2025, 01:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В российских аэропортах произошел масштабный авиаколлапс после атаки беспилотников — более 100 рейсов были задержаны или отменены. Самые большие проблемы зафиксировали в московских аэропортах Внуково и Шереметьево , где залы ожидания оказались переполненными пассажирами.

Украинские беспилотники атакуют Москву: что происходит в столице России

Авиаколапс в Москве после атаки дронов

По данным российских медиа, часть самолетов была вынуждена сменить маршрут и приземляться на запасных аэродромах. Несколько рейсов полностью отменили. Несмотря на это, аэропорт Домодедово заявил, что якобы работает в штатном режиме, хотя пассажиры сообщают о задержках и там.

Проблемы с авиасообщением вышли за пределы Москвы. В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково задержали не менее 18 рейсов, еще восемь отменили.

На фоне этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская противовоздушная оборона якобы сбила 26 беспилотников, направлявшихся в направлении столицы РФ. В то же время, реальные последствия атаки — остановленное авиасообщение, хаос в аэропортах и сотни пассажиров, которые не могут вылететь, свидетельствуют о серьезных перебоях в работе гражданской инфраструктуры.

Российские власти традиционно избегают подробностей масштабов инцидента, ограничиваясь заявлениями об "успешной работе ПВО", несмотря на очевидные сбои в транспортной системе страны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Страна-агрессор Россия планирует в 2026 году сосредоточить основные усилия на полной оккупации Донбасса и Запорожской области, а также продолжить наступательные действия на юге и востоке Украины. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
По его словам, стратегические планы Кремля остаются прежними и открыто озвучиваются российским военно-политическим руководством. Основной задачей РФ остается установление полного контроля над Донецкой областью, а также активное продвижение в Запорожском направлении.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/censor_net/83133
Теги:

Новости

Все новости