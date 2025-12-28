В российских аэропортах произошел масштабный авиаколлапс после атаки беспилотников — более 100 рейсов были задержаны или отменены. Самые большие проблемы зафиксировали в московских аэропортах Внуково и Шереметьево , где залы ожидания оказались переполненными пассажирами.

Авиаколапс в Москве после атаки дронов

По данным российских медиа, часть самолетов была вынуждена сменить маршрут и приземляться на запасных аэродромах. Несколько рейсов полностью отменили. Несмотря на это, аэропорт Домодедово заявил, что якобы работает в штатном режиме, хотя пассажиры сообщают о задержках и там.

Проблемы с авиасообщением вышли за пределы Москвы. В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково задержали не менее 18 рейсов, еще восемь отменили.

На фоне этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская противовоздушная оборона якобы сбила 26 беспилотников, направлявшихся в направлении столицы РФ. В то же время, реальные последствия атаки — остановленное авиасообщение, хаос в аэропортах и сотни пассажиров, которые не могут вылететь, свидетельствуют о серьезных перебоях в работе гражданской инфраструктуры.

Российские власти традиционно избегают подробностей масштабов инцидента, ограничиваясь заявлениями об "успешной работе ПВО", несмотря на очевидные сбои в транспортной системе страны.

